耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

記者劉宜庭／綜合報導

「姐姐」謝金燕在跨年夜趕場，在屏東跨年晚會壓軸登場時，卻因為設備出包，耳麥故障發不出聲音，在台上當眾對著主辦單位喊話，「這個沒聲音是要怎麼跳，來教我一下，我怎麼跳？」氣氛一度陷入尷尬，所幸，她不久後整理好情緒，靠著臨場應變反應順利完成演出。

▲謝金燕跨年夜先是在桃園場開唱。（圖／年代提供）



謝金燕2018年最後一天行程滿檔，先是在桃園晚會開場，一連換了好幾套衣服，還把飛機搬上台，即使到了屏東也是辣度爆表，瞬間讓粉絲嗨到最高點。不過，在屏東壓籌表演期間，一度出現意外插曲，耳麥、手麥等設備接連出包，讓她頻頻敲麥試音，無奈向主辦單位喊話，「這個沒有聲音，這個沒有聲音，這個沒聲音是要怎麼跳？來，教我一下，我怎麼跳。」

▲結束桃園晚會表演（左）後，謝金燕搭車趕往屏東唱壓軸，沒想到設備卻出包。（圖／年代提供、翻攝自謝金燕IG）

由於熱舞需要耳麥輔助，謝金燕對現場工作人員說，「好，再給你一首歌的時間把我的耳麥弄好，好不好？姐姐很霸氣的。」這時，主持人出聲問姐姐，「可以可以換一下嗎？他這裡有一個，妳要試試看嗎？」謝金燕拒絕，並解釋其中原因，「那個跳一跳會掉。」

面對一連串的狀況發生，謝金燕雖然語氣、神情嚴肅，場面一度尷尬，但她面對台下觀眾，立刻轉換好情緒，敬業擺出笑容：「好的，接下來，看姐姐的臨場應變喔。」雖然她最後靠著臨機應變，順利完成演出，但直播畫面一出，立刻在網路上掀起熱議，不少網友替她抱不平，質疑為何無法即時排除故障，也有人忍不住驚呼，「感覺姐姐有點生氣了」。