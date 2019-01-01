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姜成勳親自宣布和YG終止合約！同時「離開水晶男孩」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓第一代偶像團體水晶男孩成員姜成勳，在2019年第一天發出終止團體活動的公告，等於離開水晶男孩，同時也發表聲明與YG娛樂的合約結束，「因為心理上因素難以回歸活動」，而YG娛樂也證實此消息屬實。

▲▼韓團「水晶男孩」姜成勳聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲姜成勳曾來台舉辦粉絲見面會。（圖／資料照）

姜成勳透過官方粉絲團Hoony World對外宣布，「因為無法言喻的誤會一再發生，由於心理健康上的問題，難以預測什麼時候能回歸，一直耽誤水晶男孩的活動，認為會造成團體的傷害，深思熟慮並與YG娛樂協商後，決定2018年12月31日終止合約，也退出所有水晶男孩的活動。」

YG娛樂稍早也證實此事，「姜成勳的話是事實，希望未來能夠順利。」其實姜成勳在去年9月預計在台灣舉行粉絲見面會，但卻因工作證問題臨時取消，和台灣主辦的紛爭誰是誰非都還沒釐清，卻又爆出Hoony World的營運粉絲是他女友等質疑，因為醜聞鬧上新聞後，水晶男孩的回歸活動也暫時延期。

▲▼水晶男孩新團照已經沒有姜成勳。（圖／翻攝自張水院IG）

▲水晶男孩新團照已經沒有姜成勳。（圖／翻攝自張水院IG）

對此，姜成勳深感抱歉表示，「因為關於我的事情讓水晶男孩受傷害，真心感到抱歉，也感謝長時間以來作為水晶男孩成員，而為我加油的粉絲們，希望未來繼續支持水晶男孩的團員們，再一次深深抱歉也感謝大家。」

水晶男孩6名成員1997年出道，2000年無預警解散，成員們各自在演藝圈打拼後，2016年透過韓綜《無限挑戰》企劃《星期六星期六是歌手（六六歌）》重新合體，同年底其中5人簽給YG娛樂，可惜現在水晶男孩將會以殷志源、李宰鎮、金在德與張水院4人繼續活動。

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關鍵字

水晶男孩, 姜成勳, YG娛樂, 日韓風

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