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3天前有端倪！遭指交往全昭旻　李光洙慌張「講出真心話」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員李光洙在節目《Running Man》表現亮眼，人氣竄升。他出道多年以來，從未對外認愛，就在2018年末這天，經紀公司首度認了他與女星李善彬交往，兩人在《RM》裡結緣，已在一起5個月。認愛報導曝光，有粉絲翻到他3天前出席「SBS演藝大賞」當時被逼問戀情的反應，他表現慌張，最後才講出真心話。

▲▼▲▼3天前有端倪！遭指交往全昭旻　李光洙慌了「講出真心話」（圖／翻攝自SBS）

▲▼申東燁果斷表示「李光洙跟全昭旻在交往」，李光洙反應慌張。（圖／翻攝自SBS）

▲▼▲▼3天前有端倪！遭指交往全昭旻　李光洙慌了「講出真心話」（圖／翻攝自SBS）

李光洙因去過全昭旻家，因此在《Running Man》傳出緋聞，他們28日入圍「2018 SBS演藝大賞」情侶獎，前輩申東燁果斷直言：「我今天一直在觀察他們，了解到一個可怕的事實，兩個現在正在交往！應該是早就交往了。」李光洙過去被指交往全昭旻，只會笑笑否認帶過，但他28日當天反應超慌張喊著：「沒有！真的沒有！」

申東燁再爆：「像這樣笑著說『沒有』，那應該是交往過但分了！」李光洙顯得更慌張，他拿著麥克風大喊：「幹嘛這樣！我真的沒有！」差點從椅子上跳起來。這段影片再度被翻出，令粉絲笑虧「他當時真的慌了」、「原來3天前就有端倪了」。

▲▼3天前有端倪！遭指交往全昭旻　李光洙慌了「講出真心話」（圖／翻攝自SBS）

▲李光洙又被金鍾國逼問「為何去全昭旻家」，李光洙正經表示「是以哥哥、好同事的身份去的」。（圖／翻攝自SBS）

事實上，他當天入圍時，也被金鍾國追問「為何要去全昭旻家」，兩人再度入圍情侶獎，他還捂著臉表示「這樣真的好奇怪」，接著，他難得正色解釋，因為女方剛搬家，剛好有東西要給她，「我真的是以好同事、好哥哥的身份去到她家，這是真的。」

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李光洙, 全昭旻, 李善彬

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