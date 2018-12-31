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零下4度受訪！男星冷到臉僵含淚　女星走紅毯「牙齒顫抖」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓電視台KBS年度演技大賞31日在首爾登場，主持人全炫茂、Uie以及演員薛仁雅、趙宇麗、金世正、徐孝琳、徐康俊、崔丹尼爾、白珍熙等人出席盛典，不過，首爾目前溫度零下4度，電視台將紅毯設置在室外，幾位藝人踏上紅毯都忍不住露出「冷死」的表情，成為場上最大焦點。

▲▼零下4度受訪！童星短裙走紅毯「牙齒顫抖」　男星冷到含淚（圖／翻攝自kbs）

▲▼零下4度受訪！童星短裙走紅毯「牙齒顫抖」　男星冷到含淚（圖／翻攝自kbs）

▲▼零下4度走紅毯，女星很敬業。（圖／翻攝自kbs）

▲▼零下4度走紅毯，女星很敬業。（圖／翻攝自kbs）

KBS演技大賞紅毯設置在室外，幾位童星忍不住寒流侵襲，受訪時數度牙齒顫抖，孔昇妍則是很有誠意地露出腰間曲線，一身華麗的淡紅色禮服踏上紅毯，「沒想到會入圍，能夠來到這裡就很感謝了。」場上來了許多女星，男星印喬鎮的表現卻意外帶來笑點，他一踏上紅毯，就露出一臉「好冷」的顫抖表情，藏不住真實心聲的表情，逗笑大批觀眾。

▲印喬鎮冷到表情失控。（圖／翻攝自kbs）

▲印喬鎮冷到表情失控。（圖／翻攝自kbs）

紅毯最後，典禮主持人全炫茂牽著Uie登場，他一接下麥克風立刻虧紅毯主持人：「首先，紅毯上來了很多女星，你一個人會不會穿得太暖了？其他人都要冷死了。」Uie在旁邊捂嘴大笑，她首次擔任KBS演技大賞典禮主持人，親切表示：「我全心相信炫茂哥哥，和他一起進行主持。」

▲▼零下4度受訪！童星短裙走紅毯「牙齒顫抖」　男星冷到含淚（圖／翻攝自kbs）

▲全炫茂虧紅毯主持人自己穿得很溫暖。（圖／翻攝自kbs）

▲▼零下4度受訪！童星短裙走紅毯「牙齒顫抖」　男星冷到含淚（圖／翻攝自kbs）

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