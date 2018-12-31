Wanna One 31日正式解散！　韓媒爆「公開行程剩這幾天」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「限定男團」Wanna One在實境秀《PRODUCE 101》累積高人氣，出道後獲到各國粉絲喜愛，演唱會、見面會場場爆滿。隨著他們解散的日子倒數，官方日前宣佈將在1月24、25、26、27日連續4天舉辦告別演唱會，為了準備舞台，韓媒31日也爆出他們正式在31日合約到期，1月的動向以及最後一個正式的行程曝光，令歌迷不捨。

▲Wanna One官方正式解散日期是31日。（圖／資料照／記者吳睿慈攝）



南韓年末將至，各大頒獎典禮接著登場，Wanna One身為人氣新人男團，幾乎沒有缺席任何一場盛典，31日也會如期出席「MBC歌謠大祭典」，粉絲原本認為他們會以1月23日舉辦的「2019 GAONCHART K-POP Awards」當作告別舞台。

韓媒《news1》31日報導，Wanna One與SWING ENTERTAINMENT的合約在12月31日正式到期，「MBC歌謠大祭典」將是他們最後出席的公開典禮。至於1月金唱片典禮、首爾歌謠大賞，他們是以「延長合約」的名義參加典禮。

▲Wanna One最後一個公開行程為1月15日舉辦的首爾歌謠大賞。（圖／CFP）



▲Wanna One不參加「2019 GAONCHART K-POP Awards」。（圖／翻攝自news1）



另外，Wanna One方相關人士爆料，為了準備即將在1月24日起展開的演唱會，他們確定不參加1月23日的「2019 GAONCHART K-POP Awards」。若以此推算，Wanna One 1月最後公開行程應為1月15日首爾歌謠大賞。