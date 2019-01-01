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快訊／朱芯儀懷第三胎！　曬超音波照報喜「老公前世情人來了」

記者傅家妤／綜合報導

朱芯儀2011年和大6歲的歌手衛斯理結婚，育有2個兒子，婚後專注於家庭生活，沒想到就在2019年1月1日凌晨宣布懷上第三胎，還曬出寶寶的超音波照：「賈爸，你的前世情人終於來找你了」宣布肚裡懷的是個女寶寶！

▲朱芯儀懷孕！（圖／朱芯儀臉書）

▲朱芯儀懷孕！（圖／翻身自朱芯儀臉書）

朱芯儀在2019年第一天就在臉書上分享好消息，除了感謝可以平安健康度過2018年外，還宣布了自己成功懷上第三胎，已經有了兩個兒子的她，這次迎來的是個女寶寶，還在發文中對老公喊話：「賈爸，你的大運來了！你的前世情人終於來找你了。」

▲朱芯儀懷孕！（圖／朱芯儀臉書）

▲朱芯儀發文。（圖／翻身自朱芯儀臉書）

朱芯儀分別在2011年與2016年迎來大兒子「迪寶」及小兒子「樂樂」，她過去曾在節目中公開，其實在生下長子後就發現長了子宮肌腺瘤，不過在生下次子後，狀況就已經好很多了，當時她就有解釋，是因為懷孕讓子宮肌腺萎縮，所以變得沒那麼痛。不過這次再度迎來第三胎，粉絲也為她感到開心不已，紛紛在底下祝賀，也有不少人囑咐她要好好照顧自己和肚子裡的寶寶。

▲朱芯儀懷孕！（圖／朱芯儀臉書）

▲朱芯儀懷孕！（圖／朱芯儀臉書）

▲朱芯儀與老公育有二子，婚後就一直專注於家庭生活。（圖／翻身自朱芯儀臉書）

【朱芯儀臉書全文】

2018年
謝謝所有的平安健康
2019年
我相信一定是充滿愛的一年
謝謝大家對賈以食日的喜歡與支持
賈爸 你的大運來了
你的前世情人終於來找你了

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