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大媽求合照被拒…當面酸「難怪妳老公出軌」　女歌手爆氣給難看

記者傅家妤／綜合報導

饒舌天后Cardi B先前因老公Offset出軌，毅然決然宣布離婚消息，事後男方頻頻要求復合，但她並未答應。Cardi B 30日低調現身澳洲機場，拒絕了一名大媽的合照要求，卻被對方嗆聲「難怪妳老公會離開！」她身邊的宣傳人員看不下去，回罵了該名大媽，雙方爆發激烈口角，被旁人拍下並PO到網路上，掀起不少熱議。

▲▼Cardi B。（圖／翻攝自IG／Cardi B、推特）

▲大媽因被拒絕合照，當面狠酸Cardi B。（圖／翻攝自IG／Cardi B、推特）

Cardi B現身澳洲機場時，在宣傳人員及保鑣的陪同下步出機場，期間她看到媒體出現時，隨即用圍巾遮住自己的臉，對記者的提問也一概不回應。期間就有一名攝影大叔看不下去，直接嗆聲：「妳現在在澳洲，這裡有我們自己的規矩，不是按照妳的那套來，是按我們的，請妳搞清楚這點，所以那毛毯到底是怎麼回事？Cardi B，妳是有什麼身分危機嗎？給粉絲一張照片，Cardi！」

▲▼Cardi B。（圖／翻攝自IG／Cardi B、推特）

▲Cardi B用毛毯遮住臉被狗仔嗆聲。（圖／翻攝自推特）

對於該名記者的嗆聲，Cardi B並不以為意，只是要對方不要來煩自己。沒想到，話還沒說完，突然冒出了一名大媽要求合照，她隨即遮起臉來拒絕。該名大媽似乎因為不爽被拒絕，大罵她：「難怪妳老公不要妳！」Cardi B身邊的女宣傳人員立刻跳出幫她打抱不平，回嗆該名大媽：「婊子，我真的會一巴掌打過去，妳最好不要再提他X的老公，小心說話！」

▲▼Cardi B。（圖／翻攝自IG／Cardi B、推特）

▲看到Cardi B被嗆，女宣傳人員幫忙回罵對方。（圖／翻攝自推特）

事後該段影片也在網路上引起瘋傳，Cardi B也在社群網站上PO出影片還原事情真相，她力挺該名宣傳人員，稱對方不只是工作人員，也是自己的朋友，認為對方只是在做自己的工作，隨後她還表示：「其實我有點氣她（該宣傳人員），你們知道為什麼嗎？因為我覺得她當下應該向那婊子吐口水！」

▼Cardi B在IG回應。（影片／取自Cardi B IG，如遭刪除請見諒。）

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