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「112cm大長腿女神」驚喜熱舞！草蜢跨年場瞬間嗨炸了

記者林映妤／綜合報導

草蜢31日登上江蘇衛視2019年跨年晚會，一連獻唱經典歌曲《失戀陣線聯盟》、《寶貝對不起》等，成功炒熱全炒氣氛，原以為3人表演已經相當精采，沒想到他們演唱《忘情森巴舞》時，「大長腿女神」驚喜現身熱舞，性感又可愛，全場嗨炸！

林志玲在草蜢演唱《忘情森巴舞》時驚喜加入，4人一起表演，身穿黑色上衣、大紅色短裙、秀出112公分大長腿的她賣力熱舞，在2018年末放送性感魅力，讓現場觀眾以及觀看直播網友眼睛大吃冰淇淋！

▼草蜢、林志玲參加江蘇衛視跨年晚會。（圖／翻攝自荔枝網）

▲▼草蜢、林志玲參加江蘇衛視跨年晚會。（圖／翻攝自荔枝網）

▲▼草蜢、林志玲參加江蘇衛視跨年晚會。（圖／翻攝自荔枝網）

▲▼草蜢、林志玲參加江蘇衛視跨年晚會。（圖／翻攝自荔枝網）

▲▼草蜢、林志玲參加江蘇衛視跨年晚會。（圖／翻攝自荔枝網）

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江蘇衛視, 林志玲, 草蜢

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