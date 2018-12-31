ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

15歲童星IG秀「彩虹BMW跑車」　惹到小賈斯汀…2人開戰

記者傅家妤／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）自2017年7月宣布取消巡演後，已經休息了將近1年多，雖然一直未有出席公開活動，但在社群網站上與網友的互動，依然非常熱絡。日前一名15歲的網紅曬出一輛BMW開篷跑車，稱是自己的「最好的聖誕禮物」，不過此舉似乎卻惹怒了小賈斯汀，他在該網紅發文底下留言：「燒了它！」

▲▼JoJo Siwa、小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／JoJo Siwa、小賈斯汀）

▲小賈斯汀嗆聲15歲童星。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀JoJo Siwa）

年僅15歲的JoJo Siwa是兒童頻道「Nickelodeon」的童星，同時也在經營自己的YouTube頻道，她近日在IG上曬出自己BMW敞篷座駕，整輛車被塗成了彩虹顏色，車頭蓋上還有她的個人照，非常少女風，她在發文中透露，這是「West Coast Customs」改裝車廠替她完成的，「是最好的聖誕禮物！」

▲▼JoJo Siwa、小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／JoJo Siwa、小賈斯汀）

▲JoJo Siwa曬出自己跑車改裝模樣，小賈斯汀看不下去。（圖／翻攝自IG／JoJo Siwa）

沒想到，JoJo Siwa的車子似乎惹怒了小賈斯汀，他在底下留言：「燒了它！」隨後JoJo Siwa的媽媽歲隨即跳出替女兒抱不平，回覆小賈：「請燒你自己的東西。」隨後小賈斯汀才在推特標註JoJo Siwa，並發文解釋：「我並不是真對妳，只是我真的很不喜歡那輛車的顏色，我真的希望你不要覺得我有惡意。」

▲▼JoJo Siwa、小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／JoJo Siwa、小賈斯汀）

▲JoJo Siwa曬照反擊小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／JoJo Siwa）

之後JoJo Siwa回應表示接受小賈斯汀的道歉，但前提是希望對方可以在自己的16歲生日派對上演出，「這樣我就會原諒你。」眼見對方沒有回覆自己，她再度在IG上曬出一張她在該輛BMW敞篷車內的個人照，身旁還放著小賈斯汀的人形立牌調侃：「燒了它！」雙方一來一往互相隔空嗆聲，讓眾人看傻了眼。

推薦閱讀

吳尊爸結婚48年只愛她！　被好友出賣「追妻過往」臉紅了

對著郭富城喊「黎明」求合照　天王紳士反應被讚爆！

薛志正爆3度離婚！　結婚2年…情斷台中地產女大亨

女舞者癲癇倒在台上！　女歌手轉頭看一眼「繼續表演」挨轟

Angelababy自拍「小海綿奶音」冒出！　兒一句話讓她害羞了

《鹿鼎記》雙兒懷三胎！　再幫61歲「法拉利之父」添娃：自然懷孕

謝娜與尪P.K「討2女兒歡心」　張杰一坐下…秒贏了！

第一次抱兒子哭了　謝霆鋒82歲爸吐真心話：這麼醜！

小賈斯汀可入境阿根廷了！「毆打記者」隔5年禁令解除

亞莉安娜與「失聯5年爸」和解了！　IG報喜…首曬同框照

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李光洙認愛李善彬！　官方證實：已經5個月了

言承旭回應了！與田家達同居5天…公開「2人真實關係」扯出CEO

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

蔡瑞雪西門紅樓被拍　網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大！

孫安佐轉型YouTuber「4天破百萬」！　最速成就達成…網驚：真的猛

MEI MEI懷孕結婚了！甜嫁大15歲CEO男友　「透視深V」仙氣婚紗照曝光

7歲兒搭纜車「亂動翻身」半空墜落！　廖家儀到站才知道嚇瘋

臨盆倒數！陳意涵近拍「8月巨肚」 鏡頭往下…網看傻：太誇張了

《RM》雙喜臨門！　Haha才說「不敢再生」...老婆確定懷三胎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

JoJo Siwa, 小賈斯汀, Justin Bieber

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張韶涵一開唱…整段搶拍！　穿裸肩禮服「冷到音在抖」
  2. 愷樂曝驚險！緊身短裙「往上滑」　抖肩熱舞險走光
  3. 羅志祥跨年《精武門》服裝有巧思！舞台秒變「巨型螢光海」HIGH炸
  4. 「112cm大長腿女神」驚喜熱舞！草蜢跨年場瞬間嗨炸了
  5. MP粉等7年大淚崩！廷廷合體鼓鼓《射手》嗨爆台北跨年
  6. 畢書盡唱完準備要離開⋯黃子佼「一個要求」讓粉絲嗨爆
  7. 張惠妹重現《三天三夜》　台下「全場一起跳起」燃炸！
  8. 鼓鼓合體蕭秉治《不按牌理出牌》　狂勾MP經典回憶！
  9. 台北跨年救星！　「鼓鼓上場」台下萬名觀眾終於醒了
  10. 董事長樂團唱基隆壓軸！　嘻哈版《愛我你會死》送驚喜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366