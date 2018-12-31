15歲童星IG秀「彩虹BMW跑車」　惹到小賈斯汀…2人開戰

記者傅家妤／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）自2017年7月宣布取消巡演後，已經休息了將近1年多，雖然一直未有出席公開活動，但在社群網站上與網友的互動，依然非常熱絡。日前一名15歲的網紅曬出一輛BMW開篷跑車，稱是自己的「最好的聖誕禮物」，不過此舉似乎卻惹怒了小賈斯汀，他在該網紅發文底下留言：「燒了它！」

▲小賈斯汀嗆聲15歲童星。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀、JoJo Siwa）

年僅15歲的JoJo Siwa是兒童頻道「Nickelodeon」的童星，同時也在經營自己的YouTube頻道，她近日在IG上曬出自己BMW敞篷座駕，整輛車被塗成了彩虹顏色，車頭蓋上還有她的個人照，非常少女風，她在發文中透露，這是「West Coast Customs」改裝車廠替她完成的，「是最好的聖誕禮物！」

▲JoJo Siwa曬出自己跑車改裝模樣，小賈斯汀看不下去。（圖／翻攝自IG／JoJo Siwa）

沒想到，JoJo Siwa的車子似乎惹怒了小賈斯汀，他在底下留言：「燒了它！」隨後JoJo Siwa的媽媽歲隨即跳出替女兒抱不平，回覆小賈：「請燒你自己的東西。」隨後小賈斯汀才在推特標註JoJo Siwa，並發文解釋：「我並不是真對妳，只是我真的很不喜歡那輛車的顏色，我真的希望你不要覺得我有惡意。」

▲JoJo Siwa曬照反擊小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／JoJo Siwa）

之後JoJo Siwa回應表示接受小賈斯汀的道歉，但前提是希望對方可以在自己的16歲生日派對上演出，「這樣我就會原諒你。」眼見對方沒有回覆自己，她再度在IG上曬出一張她在該輛BMW敞篷車內的個人照，身旁還放著小賈斯汀的人形立牌調侃：「燒了它！」雙方一來一往互相隔空嗆聲，讓眾人看傻了眼。