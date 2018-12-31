獨家／哈林罕見放閃❤公布戀愛曲線「現在最高，以後更高！」

記者關韶文／台北報導

《聲林之王》第11集「叢林內戰」，本次賽制為PK擂台賽，導師可決定雙方同時待定，但不可同時過關，28位選手中取12強。該集飛行導師請來哈林，錄影空檔哈林接受幕後小組拷問，依舊笑翻全場。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼哈林公開戀愛曲線。（圖／ETtoday）

幕後小組趁著錄影空檔突擊哈林休息室，而該集賽制要淘汰不少人，哈林被虧掌握生殺大權。此外，哈林被問到「我的關鍵詞」，哈林則在訪問時突然大吼了一聲，「Rock！」

▲▼哈林接受幕後小組拷問。（圖／ETtoday）

被問到自己的座右銘，哈林則寫下「Never too late.」勉勵年輕人要努力追夢，最後實作題需要畫出戀愛曲線，哈林則罕見放閃用一條直線表示，「現在最高，以後還會更高！」

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

《聲林之王導師週記》每週五晚間11點於新聞雲、星光雲APP首播，隔週一於星光雲粉絲團、YouTube播出。《ETtoday星光雲》幕後小組將帶領觀眾，錢進後台，捕捉節目的漏網花絮。