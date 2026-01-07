ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3萬

羅志祥（左）主持《綜藝OK啦》3個月，近日傳出改版，原來的搭檔何美（右）被換掉。

圖文／鏡週刊

林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。

林襄去年工作量銳減，邁入2026年，就傳出接下《綜藝OK啦》主持棒的好消息。（翻攝自林襄IG）

▲林襄去年工作量銳減，邁入2026年，就傳出接下《綜藝OK啦》主持棒的好消息。（翻攝自林襄IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《綜藝OK啦》去年九月接棒《同學來了》，由羅志祥搭檔何美主持，原本被寄予炒熱收視的厚望，沒想到卻事與願違，開播3個月以來的收視始終在原地踏步，眼看週一至週五的九點黃金時段壓力越來越大，製作單位便在去年底悄悄改版，不僅調整節目內容，更直接換掉主持人何美。

林襄（左）過往曾因表現遭網友批評，而懷疑自己有憂鬱症。（翻攝自陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈YouTube）

▲林襄（左）過往曾因表現遭網友批評，而懷疑自己有憂鬱症。（翻攝自陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈YouTube）

接棒主持　搶救收視率

知情人士透露，《綜藝OK啦》早已針對主持搭配進行內部檢討，羅志祥與何美搭檔主持雖有新鮮感，但節目開播三個月，兩人卻始終擦不出火花，也傳出何美的綜藝效果不佳，錄影現場經常接不下話，難以撐起場面。

羅志祥（左）即使工作再忙，也願意多花時間陪伴失智媽（右），期盼延緩病情惡化。（翻攝自羅志祥臉書）

▲羅志祥（左）即使工作再忙，也願意多花時間陪伴失智媽（右），期盼延緩病情惡化。（翻攝自羅志祥臉書）

製作單位幾度評估後，決定換人救收視，而何美在去年底錄完最後一集後，已悄然卸下主持棒，正式退場，製作單位邀請的接替人選，正是外型甜美、始終有話題度的林襄。

羅志祥（右）與經紀人小霜（左）兩人於公於私都有不錯情誼。

▲羅志祥（右）與經紀人小霜（左）兩人於公於私都有不錯情誼。

雖然林襄近年的狀況確實不如巔峰時期亮眼，不僅接案量銳減，曝光度也大不如前。去年底所屬球團內部針對「小龍女」成員進行成效分析時，林襄的粉絲數不增反減，一年內流失約1萬3千人，成長率在團隊中墊底，數據一出，相關人士相當憂心。

進棚試錄　期待有火花

不過，正因為如此，製作單位認為林襄接下《綜藝OK啦》主持棒，更會全力以赴，因為她肩負的不僅是幫電視台拉抬收視，她個人更盼望能藉這次主持機會，讓自己人氣聲勢再創高峰。

羅志祥甩「多人運動」陰霾，復出後努力接工作。（翻攝自羅志祥臉書）

▲羅志祥甩「多人運動」陰霾，復出後努力接工作。（翻攝自羅志祥臉書）

製作單位認為林襄兼具話題與辨識度，搭配羅志祥可激盪出全新火花，近期兩人已低調進棚試錄，全新組合悄悄成形，已被內部視為「救收視關鍵牌」。

其實這並非林襄第一次被中天電視台相中主持，早在2022年9月，當時吳姍儒（Sandy）因懷第二胎向製作單位請產假，林襄便臨危受命，代班主持《小明星大跟班》長達8個月，期間林襄表現自然穩定，與製作團隊互動良好，也留下不錯口碑。這次《綜藝OK啦》改版，更希望節目和她個人都能獲得觀眾支持。


