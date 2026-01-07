25歲謀女郎被爆有2個人格！　陸劇男神「目睹過程」親曝變化區別

記者黃庠棻／台北報導

由劉浩存、王安宇主演的《陷入我們的熱戀》，將從7日（三）起，每週一至五晚間十點在八大戲劇台全台首播。從張藝謀執導的電影出道的劉浩存備受外界矚目，因《陷入我們的熱戀》首次合作的王安宇則透露對方跟劇中角色有點像。

▲《陷入我們的熱戀》由劉浩存、王安宇主演。（圖／八大電視提供）

比如男女主角相處的環節中，劉浩存有時會突然就不說話，讓王安宇不懂她到底想幹嘛，笑說「其實浩存在日常生活中也會出現這樣的情況，就聊著聊著天就突然感覺她好像當機….」為此劉浩存自嘲「就下線了！」王安宇笑接「然後又會突然回來…」

《陷入我們的熱戀》劇情描述性格直率的酷女孩「徐梔」（劉浩存飾）因為一場偶然發生的誤會，認識了帥氣的榜首「陳路周」（王安宇飾），徐梔帶著目的刻意接近他，讓感性的陳路周以為對方對自己有好感，兩人在曖昧的互動中，逐漸展開一段浪漫的愛情故事。

劉浩宇對王安宇的第一印象是覺得對方有點安靜，笑說「後來相處下來發現他非常活潑，思維非常跳躍！」更透露王安宇會在片場哼唱歌曲，而且很好聽，帶給大家很多快樂！



王安宇日前表示，一開始見到劉浩存時，覺得對方也不太愛說話「但是相處的過程慢慢變多後，她其實會有好幾個狀態，就是她會在浩存一號、浩存二號來回跳躍。」王安宇逗趣形容她的一號就是比開朗、健談，會有點耍調皮搗蛋的，二號就如第一印象那樣文靜。

談起拍戲時的趣事，王安宇回想劉浩存在戲裡穿著賽車服拍攝的橋段「其實那個賽車服是蠻熱的，天氣也沒有那麼涼爽」為劉浩存的敬業感到佩服。

而劉浩存表示當年因為要拍一部電影，去學騎摩托車，所以她本人的確會騎摩托車，也有駕照，但是要如劇中那樣很酷地賽車，還是得要學一學。《陷入我們的熱戀》7日起每週一至五晚間十點在八大戲劇台全台首播。