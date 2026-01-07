莫莉害助理慘被網暴輕生！　自曝遭高額詐騙…事後歸罪又封口

▲莫莉為出席米蘭時裝週，被詐騙高額包車費用，卻歸罪於前助理身上，導致前助理被網友霸凌，上月底跳樓輕生。（圖／翻攝自莫莉IG）

從《大學生了沒》出道、近年躍升成為國際時尚爭議網紅的莫莉，去年底自曝遭高額詐騙，據知情人士向本刊揭露，她與經紀人Henry不但將責任全推給前助理，更要求簽下保密條款，不得對外聲張。莫莉經紀人Henry事後卻發聲明公開指責前助理，前助理因此飽受網友肉搜與霸凌，上個月底從5樓租屋處跳樓輕生。

▲Henry在與前助理簽保密協議前一天，就率先發出聲明自清。 （圖／翻攝自hxxadotinfo IG）

去年11月，莫莉的經紀人Henry在社群發出長篇聲明，點明因前助理個人疏失，讓莫莉遭到高額詐騙，也稱對方多次以「律師」名義主張未領取到加班費，還以私人助理名義，向工作人員表示莫莉須借刷信用卡來支付費用、或請他人協助代墊匯款等。本刊接獲爆料，此事竟引發前助理遭網友霸凌，想不開而尋死。

▲莫莉2021年曾經登上時尚雜誌《VOGUE》的數位版封面。（圖／翻攝自莫莉IG）

友人忿忿不平地向本刊表示，詐騙事件過後不久，莫莉要訂從米蘭飛往巴黎機票，卻稱自己收不到驗證簡訊，當時要求前助理幫忙刷卡，只是由於詐騙事件，導致前助理的信用卡和帳戶已暫時不能使用，只好請同行的攝影師助理幫忙代刷，根本就不是Henry所稱是前助理私自利用莫莉名義。

▲莫莉靠著自己的時尚品味和經營社群，成為精品界知名網紅。（圖／鏡週刊提供）

對前助理輕生一事，莫莉的經紀人Henry表示，和前助理有簽署保密協議不便對外說明，但回應都已在當時的聲明稿中了。

