古力娜札念錯戲名…脫口「玉米排骨」被虧爆　新作同居陸劇男神！

由古力娜札、侯明昊主演的Disney+權謀愛情劇《玉茗茶骨》結合浪漫喜劇、權謀宅鬥以及茶道等多重元素，絕對是今年開春必看年度爽劇。自開播以來好評連連，浪漫、權謀卻又充滿大量笑料的劇情持續引起熱烈討論，不僅在台灣的Disney+穩坐TOP3，云合熱播量單日也持續穩破2100萬。

▲《玉茗茶骨》由古力娜札、侯明昊主演。（圖／Disney+提供）

新生代男神侯明昊化身「最帥綠茶」陸江來，原是文武雙全的年輕狀元，卻意外被陷害差點失去性命，而他為了查明自己被害真相而潛入榮家，與古力娜札飾演的榮家大小姐「榮善寶」展開一連串諜對諜的浪漫愛戀旅程，不僅是多次假摔、裝病，並在船上公開告白「想娶妳為妻」而後與榮善寶同床共眠，而在最新劇情當中，兩人更將疑似開始「同居」。

由《延禧攻略》總製作人于正打造的Disney+古裝大戲《玉茗茶骨》，劇情進入更高潮，侯明昊身為顏值、演技皆有高水準的新一代男神，自從演出《玉茗茶骨》之後更是戲約不斷。

陸江來在劇中為了查明自己被陷害的真相，只能倚賴唯一能信任的榮善寶，原本只是假意勾引，沒想到兩人卻持續滋長情愫，陸江來眼見榮善寶被前來招親的野心男子楊鼎臣（劉擎飾）、心機陰險男賀星明（李菲飾）圖謀陷害，起了真正想保護對方的念頭，更在船上握住榮善寶的手，撫住自己的胸告白「我不願與妳為友，大小姐，我想娶妳為妻」。

沒想到，榮善寶為了對抗想陷害自己的各方勢力，又想逃避抓住自己把柄逼迫成親的楊鼎臣。心生一計，改跑往陸江來房間強壓上床，更大方獻吻，隨後喊「今夜便做成夫妻，有何不好」嚇得陸江來只願同床共眠，並回應「小姐說要同我做的夫妻是做一夜？做一月？還是做一世的？」最後始終不敢踰矩。

而在兩人連破宅中多起命案之後，陸江來也彷彿恢復所有記憶，而他最新劇情當中與自己的隨從共同前往「畫麟院偏廂」暫住，沒想到榮善寶的奴婢們卻跑進他房內搬走所有行李到榮善寶房內，疑似要開始「同居」，讓網友笑稱「綠茶男」這回真的遇到了勁敵。

不僅如此，古力娜札日前在直播活動上呼籲粉絲們一定要看《玉茗茶骨》，結果自己重複唸劇名之後竟然念錯成為「玉米排骨」成為網路迷因梗。

近日古力娜札積極跑活動時再度自嘲，並在昨（5）日的活動「玉茗茶骨榮府茶花會」上再提此事，因為拍戲未能到場的侯明昊除了錄影片向粉絲問好，先是隔空告白「寶兒會照顧大家的」，而後主動再跟粉絲呼籲要吃「玉米排骨」，笑翻所有網友。

《玉茗茶骨》由榮善寶掌管榮家的茶業，不過底下的幾個妹妹都對姊姊的掌門人位置虎視眈眈，尤其是程瀟飾演的榮筠溪、「SNH48」前成員趙嘉敏飾演的榮筠茵、「10億短劇女神」余茵飾演的榮筠紈，戲裡彼此陷害，戲外卻同樣都是好姐妹。

眾姊妹一同出席「玉茗茶骨榮府茶花會」宣傳活動時，榮善寶因為在劇中有多場掌摑戲，而被戲稱為「掌公主」，當場立刻再度示範「呼巴掌」，並率領妹妹們一起跳舞，余茵還當眾向姊姊撒嬌，展現姐妹們的深刻情誼。

《玉茗茶骨》於12月29日起在Disney+熱播中，還有楊洋新劇《雨霖鈴》、騰訊預約破百萬陸劇《慕胥辭》、白鹿復仇爽劇《莫離》等華語戲劇，也將於2026年陸續在Disney+ 登場。

