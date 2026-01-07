莫莉爆「叫助理墊10萬又不還」！24小時待命賣肝崩潰　經紀人反擊了

圖文／鏡週刊

另據友人回溯，莫莉的前助理是去年2月入職到工作室，擔任她的私人助理，不過幾乎要24小時待命，等於隨時都有可能加班；此外也要負責餵莫莉家中的貓、用自己的名義幫莫莉辦家中無線網路各種大大小小事務，而且所有支出都是由前助理代墊，曾經一個月最高先幫出了10萬元。

不僅如此，前助理要請款時，莫莉總會推三阻四，一下說沒有錢，或一下又說忘記了，不然就是略過訊息。一路工作9個月後身心俱疲，去年11月初，前助理決定離職後，想要追討工作半年來的加班費，以及離職當月薪水總共17萬元，結果還在協商過程中，莫莉的經紀人Henry就先發出聲明，用他的版本控訴前助理的種種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Henry指前助理會以莫莉名義要求工作人員代墊款項，但這些其實都出自於莫莉的指示。（翻攝自hxxadotinfo IG）

Henry寫道，「因該名助理未能遵守團隊的請款流程，在某次款項處理上發生嚴重疏失，莫莉的個人工作室在過程中遭遇詐騙，受到高額的金錢損害。」「以莫莉私人助理名義，向工作人員表示莫莉需要借用信用卡來支付費用、或請他人協助代墊匯款等。」並稱這些行為並非出於團隊指示，也與團隊運作的請款規則不符，更因此衍生一些誤會。

▲莫莉（中）經常受邀出席各大品牌的新品發表會。（翻攝自莫莉IG）

此外，Henry更表示前助理離職後多次以「律師」名義私訊，主張未領取到加班費，「團隊首先向他表示可以請他提供必要資料，以利結算…該名助理僅提出一個高於本薪的加班費用，並一再表達若未立即給付，他將把不利莫莉的訊息訴諸媒體。」

《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

時尚網紅害墜樓4／莫莉尾隨IU裝熟丟臉到國外！ 硬扯「幫粉絲完成心願」網友不買單

女星遭控職場霸凌 多名經紀人驚揭她酒後失控砸杯還非法注射