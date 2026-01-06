ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　認「瘦了25公斤」自嘲：全是皺褶

記者蔡宜芳／綜合報導

「大陸第一網紅」馮提莫因《學貓叫》爆紅，進軍演藝圈，然而正處於事業顛峰期的她，在2023年7月坦承罹患甲狀腺癌末期，至今已抗癌兩年。她日前在直播中與粉絲分享近況，秀出鬆垮肚皮表示是「瘦了50斤（25公斤）」所致，引發熱烈討論。

▲▼馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮「瘦了25公斤」：全是皺褶。（圖／翻攝自微博／馮提莫）

▲馮提莫身材纖瘦。（圖／翻攝自微博／馮提莫）

馮提莫在直播中自爆，目前的體重僅剩下約 80 斤（約 40 公斤），和國中時期曾經高達130斤（約65公斤）的巔峰體重相比，整整縮水了25公斤之多。她也在鏡頭前毫不避諱地展現減重後的真實副作用，拉起衣服展示腹部，自嘲皮膚因為短時間內體重驟降，變得異常鬆弛，「我這肚皮老鬆了，看到沒？這個就是減肥的那種體質。」笑說自己得隨時保持抬頭挺胸的姿勢，否則一放鬆就會看到肚子的皺褶。

▲▼馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮「瘦了25公斤」：全是皺褶。（圖／翻攝自微博）

▲馮提莫透露自己目前體重與巔峰時期差了25公斤，因此皮膚都很鬆。（圖／翻攝自微博）

事實上，馮提莫這兩年的抗癌之路走得相當艱辛，她自2023年確診甲狀腺癌並接受手術後，2024年又癌症復發，面臨終身服藥的命運。藥物的影響加上病魔摧殘，讓她的體重在短時間內劇烈下滑，讓粉絲相當心疼。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

馮提莫甲狀腺癌抗癌瘦身網紅

