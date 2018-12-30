半夜發現女友絲襪破了！　男團成員「貼心舉動」被虧馬子狗

▲東區不倒翁推出新歌MV。（圖／尬音樂提供）

記者關韶文／台北報導

台客電音嘻哈團體「東區不倒翁」經過一個多月的唱片宣傳後，推出第三波主打歌《咿咿啊喔喔》的MV，內容講述東區不倒翁因為看不慣兄弟們太宅以及為女友成為了馬子狗的樣子，所以策畫綁架兄弟們，將他們帶去把妹狂歡！

MV拍攝當天，東區不倒翁的老闆特地找來了四位穿著性感的辣妹共演，東區不倒翁本來以為福利來了非常興奮！沒想到最後導演竟然都是安排叫辣妹去挑逗爽樂團，讓東區不倒翁大喊，「太不公平了啦！明明就是我們的MV。」

由於經費拮据，東區不倒翁的老闆自己畫好腳本，並準備了道具，還商借了自家的地下停車場作為拍攝地點，本以為準備充足，拍攝時才發現綁架場面沒有繩子，但大家靈機一動衝到樓上老闆家裡的錄音室將一綑一綑的音源線搬下來充當繩子，老闆更笑說音樂人就是要用音樂人的器材來綁架。

其中，東區不倒翁成員一致公認最像馬子狗的人非小中莫屬了，因為小中的女友是在他15歲時就在一起的初戀，持續了12年還常公開放閃，小中表示這輩子就只有她了，不但生活大小事他都會幫女友打理，就連上班要搭配的衣服都會在前一天替她搭配好，如果發現要搭的衣服沒洗，還會徹夜幫她洗乾淨並且烘乾燙好，就算搞到凌晨也不會喊累，還曾發現女友絲襪破了，即便是半夜小中都會立刻衝到外面買雙新的絲襪回來，讓大家大喊看不下去了，真的是一條馬子狗！

而談到感情，雖然東區不倒翁的外表會給人壞男生的印象，但其實三位成員都是非常專情及愛護女友的；成員中的青木最長的一段戀愛也談了七年，雖然最後的結局是被女方背叛，而且令青木傻眼的是女友劈腿的對象也是女生，讓他哭笑不得。而Gary交往的對象都屬意年紀較大的女生，也曾交往過大他十二歲的女友，一方面是他認為自己的個性比較早熟，比較沒辦法接受年紀太小或凡事都需要被教導的女生，他認為成熟點的女性跟她也會比較有話聊。