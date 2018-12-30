《去X的世界末日》男主角來過台灣！狂讚「下大雨的台北」：好像天堂

記者洪文／綜合報導

英國小鮮肉亞歷克斯勞瑟（Alex Lawther）以《去X的世界末日》（The End of the F***ing World）走紅全球，文青形象累積不少粉絲，其實他早在2013年就曾來台灣拍攝電影《X+Y 愛的方程式》（X+Y），並對台灣美食印象深刻，尤其臭豆腐味道至今讓他「無法忘懷」。

▲亞歷克斯勞瑟因《去X的世界末日》爆紅。（圖／《去X的世界末日》劇照）



亞歷克斯勞瑟曾為拍攝《X+Y 愛的方程式》來台一個多星期，期間也抽空逛了夜市，並被工作人員帶去挑戰臭豆腐，當他被問到好不好吃，他則含蓄表示：「很特別，過了五年我還無法忘懷那個味道。」而台灣食物最讓他驚豔的是鍋貼，他還連吃好幾餐。可惜他在台拍片期間正好遇上颱風，只能待在市區，但他找到了結合圖書館的咖啡廳，一邊看著窗外的雨、一邊讀書非常浪漫。

▲《X+Y 愛的方程式》劇組曾來台取景。（圖／《X+Y 愛的方程式》劇照）



事隔5年，亞歷克斯勞瑟新片《初戀手作中》（Old Boys）即將在台上映，他對此感到相當興奮，並透過經紀公司表示希望還能再來台灣走走，上次覺得台北人看起來都有型又年輕，下次也想去台灣的鄉間走一走。

私下是文藝青年的亞歷克斯勞瑟上次來台正好遇到颱風，即使休假也只能待在咖啡廳看書，讓他大呼可惜。可愛的是，從未經歷過颱風天的他，覺得下大雨的台北很美：「好像天堂。」銀幕上下都十足文青風格。

▲亞歷克斯勞瑟很開心新片《初戀手作中》再來台灣放映。（圖／安可提供）



《初戀手作中》改編自經典電影《大鼻子情聖》（Cyrano de Bergerac），由歐洲電影獎名導托比麥當諾（Toby MacDonald）巧手打造青春校園版本，並把智勇雙全的劍客換成愛作白日夢的慘綠少年，以法式奇想風格另闢蹊徑，老派約會方式處處讓人莞爾一笑。

▲亞歷克斯勞瑟新片《初戀手作中》演出才華深藏不露的文青宅宅。（圖／安可提供）



劇情描述內向文藝男孩安博森對法文老師女兒安妮一見鍾情，但安妮卻煞到校園天菜溫徹斯特，並拜託安博森幫忙牽線，而安博森長年累積的宅宅內涵，幫助溫徹斯特擄獲了安妮的心，但安妮卻不知道那些令自己著迷的文采不是來自高帥的溫徹斯特。當真相揭曉，安博森是否還能繼續和安妮共譜怪咖情緣？

《初戀手作中》將在1月4日在台上映。