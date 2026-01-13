ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
眼淚拌著飯吃！林萱瑜痛失「最後一隻愛犬」　Junior暖心守護惹鼻酸

記者張筱涵／綜合報導

藝人 Junior（韓宜邦）13日透過社群平台發文，透露妻子林萱瑜家中愛犬離世的消息，字裡行間流露出滿滿不捨與陪伴之情。巧合的是，林萱瑜也在同一天發文，親自向陪伴多年的毛小孩道別，夫妻倆的貼文相互呼應，讓不少網友看了紅了眼眶。

▲▼Junior,韓宜邦,林萱瑜。（圖／翻攝自FACEBOOK／Junior 韓宜邦）

▲林萱瑜強忍難過情緒。（圖／翻攝自FACEBOOK／Junior 韓宜邦）

韓宜邦表示，事發當下兩人正準備吃飯，「老婆接到電話，她家狗狗走了。」這已是林萱瑜家中近兩年來送走的第四隻狗狗，也是「她們家最後的一隻」，突如其來的消息令人措手不及。

[廣告]請繼續往下閱讀...

牽著她的手問一句「還好嗎？」　眼淚卻瞬間落下

電話結束後，韓宜邦牽著妻子的手，輕聲問了一句：「還好嗎？」沒想到「斗大的眼淚從她眼裡滴下：還好。」短短兩個字，道盡強忍悲傷的心情。

他也描寫當下的場景，兩人身處華泰名品城的室外廣場，「風有點冷，商店的黃光映在她臉上」。他一度提議立刻趕回宜蘭，「那……我們趕回宜蘭？」但林萱瑜卻冷靜回應：「不用，等等就送火化，趕回去也來不及，我們吃飯吧。」

強忍悲傷吃完一餐　「幾乎是攪和著眼淚吃的」

即便決定照常用餐，悲傷仍難以掩飾。韓宜邦心疼寫道，「用餐的過程，她幾乎是攪和著眼淚吃的。」他也對妻子說了一句深情的肯定：「妳很勇敢，我知道。」並感性表示，這幾年兩人都在經歷不同的挑戰與失去，但最後仍堅定寫下承諾：「無論如何，我在。」

▲▼Junior,韓宜邦,林萱瑜。（圖／翻攝自FACEBOOK／Kiki-林萱瑜）

▲▼林萱瑜家最後一隻狗狗離世。（圖／翻攝自FACEBOOK／Kiki-林萱瑜）

▲▼Junior,韓宜邦,林萱瑜。（圖／翻攝自FACEBOOK／Kiki-林萱瑜）

林萱瑜親自道別：道別的痛，果然是無法習慣的

林萱瑜同日也發文，向愛犬「斗波奇」溫柔告別：「這一天還是來了，啊～每一年半年的……道別的痛果然是無法習慣的。」字句中滿是不捨與疲憊。她形容斗波奇是「我們家最健康、最親人、個性最好、最愛東飛西跑的快樂小狗」，得知愛犬「走得很平靜」，反而讓她心裡稍微鬆了一口氣，「還好你這好孩子沒受到苦。」

「最後一寶」離開　謝謝你們陪我長大

林萱瑜也感性寫道，斗波奇是「我們宜蘭四寶裡最後一寶」，如今已經去找牠的媽媽與兄弟們，「謝謝你們陪我長大。」最後，她附上斗波奇的名字與年份，為這段長達十年的陪伴畫下句點：「斗波奇 2015/6/4－2026/1/12。」

貼文曝光後，大批網友湧入留言安慰，心疼林萱瑜接連送別毛小孩的痛楚，也感動於韓宜邦低調卻堅定的陪伴，不少人直呼：「最深的愛就是這樣默默站在身邊。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

Junior韓宜邦林萱瑜

