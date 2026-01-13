ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
知道「糶手」怎麼唸嗎？　《誰先愛上他的》導演新作超狂卡司曝光

記者黃庠棻／台北報導

台灣電影迎來潮流新篇章，曾以《誰先愛上他的》入圍金馬獎八項大獎的導演許智彥，在與知名編劇徐譽庭共同執導兩部口碑之作後，正式宣告推出第一部獨立執導長片，台灣首部「嘻哈音樂電影」《嘻哈糶手》。

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

本片由金曲歌王LEO王首度擔綱男主角，攜手金鐘獎最佳男配角黃迪揚共同飆戲，大膽將即將沒落的魚市「糶（ㄊㄧㄠˋ）手」叫賣文化與嘻哈饒舌結合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了打造最純正的嘻哈聽覺與視覺雙重饗宴，劇組不僅力邀金曲製作人李權哲操刀電影音樂，更透露將有數名「重量級饒舌人物」客串演出，卡司驚喜層出不窮。日前舉辦別出心裁的「噴漆」開鏡儀式，全劇組人員共同揮灑創意圖樣，宣告電影正式啟動。

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

黃迪揚的精湛演技廣為人知，卻鮮少曝光他深厚的「饒舌魂」，黃迪揚透露，早在高中時期他就是MC HotDog（熱狗）的粉絲，曾為了校慶演出苦練饒舌、自己填詞並下載Beat創作「那時候不會唱歌，就學熱狗寫有押韻的歌詞，還去別校演出，很嗨很好玩！」

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

不僅如此，黃迪揚笑說，兩三年前看到金馬創投出現「嘻哈結合魚市場」的題材時，就已經心癢難耐「當時我就在想，要是劇組找我，我會不會是演那個饒舌歌手？」因此收到劇組邀約時，黃迪揚不僅立刻答應，甚至在第一次與導演面談就把印章帶到現場，隨時準備簽約，深怕錯失機會，但揭曉角色之後，他笑說「沒想到我演的是『嘻哈歌手的好朋友』，但勉強也有跟嘻哈沾上一點邊啦！」

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

首度擔任電影男主角的LEO王，在片中飾演剛出獄的失意饒舌歌手吳志榮，從台北來到偏鄉漁港投靠老友傻光（黃迪揚飾）。LEO王坦言，跨界演戲對他而言是一大挑戰「一開始真的沒什麼自信，猶豫了快一年。」除了導演與好友的鼓勵外，製作公司英傑哆影業也特別安排預先試拍，跟大家一起排戲。

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

與黃迪揚之間自然生成的即興反應，讓LEO王逐漸感受到表演的魅力與挑戰「那種不照本宣科、必須當下反應的狀態，很刺激，也很好玩。」也讓他放下擔憂，決定放手一搏，全心投入角色。

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

作為台灣第一部以嘻哈文化為核心的電影，許智彥導演將視角對準了漁港的靈魂人物「糶手」。糶手是傳統漁市中，負責快速喊價、拍賣的靈魂人物，此起彼落的快嘴節奏，與嘻哈音樂中強調押韻、節奏感與表達自我的饒舌有著異曲同工之妙。

許智彥感性分享，他心目中的嘻哈電影並非只是街頭痞子印象「嘻哈仔其實跟一般人一樣，只是用不同的方式表達情感。」電影核心精神定調為「放棄才真的輸了」，希望傳達「壞經驗也能成為好經驗」的正面價值，引領觀眾在混亂的生活中尋找真實的自我。

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

《嘻哈糶手》劇情講述吳志榮（LEO王飾）來到漁港，與多年不見的老友、也是單親爸爸的傻光（黃迪揚飾）重聚。吳志榮的特立獨行，意外吸引了傻光正值叛逆期的女兒Fish（戴雅芝飾），讓她從班上的邊緣人，一路變身為在合唱團比賽中大放異彩的主唱。這對身分迥異的「老友」與「父女」，在家庭代溝、社會偏見與自我認同的衝突中，將透過嘻哈文化重新尋找連結，交織出一場有笑有淚的成長冒險。

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

▲台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》由LEO王、黃迪揚主演。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

除了雙金組合領銜主演，本片卡司陣容同樣亮點十足。以短片《泳夜》獲得金片子最佳女演員獎的戴雅芝首度擔綱長片主演，為了真實呈現饒舌態度，她已受訓長達半年，展現極強的韌性與決心；二度闖進坎城影展的實力派女演員袁子芸也驚喜加盟，將以專業演技為電影注入更具層次的情感。

此外，台北電影節非常新人李鈺婕，備受矚目的超新星，表現令人期待。此外本片更號召嘻哈圈豪華陣容，包括五木、潤少、顏冠希、Multiverse Music、DJ賴皮、李紅、楊少文與陳季霞等嘻哈全明星陣容皆熱血力挺，聯手為電影注入最純正的街頭能量。本片預計於2027年正式上映，這部集結台灣在地文化與潮流能量的大作，將掀起一波嘻哈新浪潮。

