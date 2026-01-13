ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
桃氣女孩力挺長明賞超馬盃 公益路跑接棒應援

記者葉文正／台北報導

路跑運動近年在台灣蔚為風潮，成為全民樂於參與的重要運動型態。2026年「長明賞超馬盃公益接力賽暨盲人環台閉幕式」於1月11日在台北田徑場登場，串聯競技、公益與陪伴，為熱血週末寫下感動篇章。17LIVE桃氣女孩與總監陸筱晴皆受邀出席活動，以開場演出與終點應援陪伴跑者完賽，成為賽道旁最溫暖的力量。

▲桃氣女孩力挺做公益。（圖／17LIVE桃氣女孩）

▲桃氣女孩力挺做公益。（圖／17LIVE桃氣女孩）

本次由桃氣女孩邦妮、和琪、Nia、禹菡、蔓妮、草莓六位女孩代表出演，於清晨以充滿節奏與笑容的應援舞蹈為賽事揭開序幕，為寒冬中的田徑場注入滿滿能量。賽事進行期間，女孩們轉換角色站上終點線，迎接每一位完成挑戰的跑者，特別為視障跑友送上掌聲與鼓勵，用實際行動詮釋「陪伴」的意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃氣女孩力挺做公益。（圖／17LIVE桃氣女孩）

▲桃氣女孩主力全都到場。（圖／17LIVE桃氣女孩）

長明賞超馬盃規劃50英里超馬個人賽與3小時團隊接力賽，讓專業跑者、企業團隊、跑團夥伴，甚至第一次站上跑道的民眾，都能以自己的方式參與其中，實踐「人人都能跑步」的理念。賽事同時也是盲人環台公益路跑的重要里程碑，透過視障跑者與陪跑員之間的信任合作，共同完成挑戰，展現運動平權與公益精神。

▲桃氣女孩力挺做公益。（圖／17LIVE桃氣女孩）

▲盲人還台公益路跑。（圖／17LIVE桃氣女孩）

活動當天，運動部長李洋亦蒞臨現場，分享台灣路跑蓬勃發展的景象，指出同一個週末北中南多場馬拉松齊發，展現全民運動的熱度。他也表示，長明賞超馬盃不只是一場跑步賽事，更是一個讓運動與公益交會的現場；透過多元賽制設計，讓不同背景的跑者都能參與其中。李洋部長更親自引領視障跑者與陪跑員繞場出場，最後更與所有跑者、主辦單位、公益單位和桃氣女孩共同合影，期盼透過連結，讓運動真正走進每個人的生活，人人都能享受運動、快樂運動。

桃氣女孩們表示，站在終點迎接跑友衝線的那一刻，深刻感受到跑步所承載的不只是速度與成績，更是勇氣、毅力與彼此扶持的力量。特別是在視障跑友完成挑戰的瞬間，牽繩兩端的默契與信任，讓人動容，也讓女孩們更加確信應援的價值，不只是熱鬧，更是一份陪伴。

總監陸筱晴也分享，未來將帶著桃氣女孩持續響應公益、參與各項運動發展，追隨跑者「永不放棄」的精神，把熱情與「桃氣」帶到更多需要陪伴的地方，與所有熱愛運動的人並肩同行，一起奔向屬於自己的終點。

Energy今天不16蹲 改來〈GO!〉了

