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劉德華「台北演唱會卡關！」　小巨蛋14天唱8場被打槍

娛樂中心／綜合報導

天王劉德華的「My Love Andy Lau World Tour」世界巡迴演唱會在12月中時，率先在香港揭開序幕，各地粉絲引頸期盼偶像的到來，但台灣場卻傳出卡關的消息，申請了14天的小巨蛋檔期最終審核未通過。

▲▼劉德華。（圖／台灣映藝提供）

▲劉德華。（圖／台灣映藝提供）

據《蘋果日報》報導，劉德華原定於2019年10月在台開唱，以「唱3休1」的模式預計開8場，前後加上舞台搭、拆等時間規劃，主辦方向小巨蛋申請了14天的檔期，不過館方表示「期間太長」未通過申請，目前可能朝縮減場次的方向解決場地問題，但開唱日期或許得延至2020年了。

對此台北市文化局表示，劉德華主辦方申請的14天因為前後正好卡到別的活動的檔期，才會無法通過，不過如果其他活動延期或取消，目前劉德華演唱會是備取第一順位。

▲劉德華一連演唱多首歌曲。（圖／台灣映藝提供）

另外，劉德華日前開唱發生一起突發事件，一名在看台區的男歌迷突然跨過欄杆，直接跌跪在他面前，他雖然被嚇到，但第一時間將歌迷攬抱住，並將對方扶起身，保全一度衝上舞台要把歌迷帶出場，但他伸手示意，並緩緩帶著歌迷下舞台，再由保全帶離開。

▲▼男歌迷跨過欄杆，直接跌跪在劉德華面前。（圖／翻攝自秒拍／尧二止）

歌迷這樣的行為相當危險，但劉德華並沒有當場生氣，反而先擔心粉絲的安危，確定對方安全離開後，才對著全場歌迷說自己之前才發生墜馬意外，「大家要注意安全，千萬不要再做這些事，不想大家受傷。」一向寵粉絲的他這次會取消與台下歌迷握手的慣有環節，也是因為怕意外拉扯導致墜馬腰傷再復發。

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