《知否》「可愛侍女」超眼熟！是《小美好》正妹學霸..為戲吃胖10kg

記者李玟儀／綜合報導

由趙麗穎與馮紹峰主演的戲劇《知否知否應是綠肥紅瘦》（簡稱知否）已經開播，她在劇中飾演「明蘭」，在明蘭身邊有個可愛的貼身侍女「小桃」，很多網友都覺得「小桃」很眼熟，沒錯，她就是《致我們單純的小美好》中有義氣又聰明的「林靜曉」。

▲王梓薇在《知否》裡飾演吃貨小桃，還為此增胖10公斤。（圖／翻攝自微博）



小桃是明蘭的侍女，兩人從小一起長大，雖然是主僕關係，但因為形影不離，感情就像是親姊妹一樣，片中有不少小桃吐槽明蘭，明蘭卻對她無可奈何的可愛橋段，讓觀眾看了會心一笑。

為了詮釋天真、講義氣，同時還是吃貨的「小桃」，王梓薇配合角色急速增肥10公斤，雖然辛苦，但也成功在螢幕上呈現出小桃肉肉的、有點傻氣呆萌的形象，而身為演員，這當然不是她第一次為了角色極速調整身材。

▲王梓薇在《小美好》中飾演林靜曉，《知否》的她和這個時期相比明顯胖一圈。（圖／翻攝自王梓薇微博）

先前王梓薇在《悅幕Star》的「明星來信」裡提到「體重」話題，她透露在拍《那片星空那片海》的時候，為了上鏡好看，拚死拚活想辦法減掉嬰兒肥，每天只吃一點點食物，才終於減少4公斤。

就連在拍《小美好》的時候也是，被要求減肥，結果劇中不斷出現吃東西的畫面，她想到劇中都吃這麼多了，戲外一定要克制，結果造成反效果，越克制越想吃最後變成暴飲暴食，吃到自己吐了。

▲在拍《小美好》的時候，讓王梓薇的減肥計畫大失敗。（圖／翻攝自王梓薇微博）



此外，為了減肥，王梓薇不只吐還曾暈倒，她透露曾因為減肥暈倒去醫院打點滴，當時還因為覺得太丟臉了，不敢告訴經紀人，她說：「我這一路的演員史，也可以說是和體重不斷做鬥爭的血淚史。」但因為秉持著對演員這份工作的尊重及重視，她說：「既然我是來做演員的，就必須做好身材管理。」時時刻刻在鏡頭前展現最好的自己。