ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《知否》「可愛侍女」超眼熟！是《小美好》正妹學霸..為戲吃胖10kg

記者李玟儀／綜合報導

由趙麗穎與馮紹峰主演的戲劇《知否知否應是綠肥紅瘦》（簡稱知否）已經開播，她在劇中飾演「明蘭」，在明蘭身邊有個可愛的貼身侍女「小桃」，很多網友都覺得「小桃」很眼熟，沒錯，她就是《致我們單純的小美好》中有義氣又聰明的「林靜曉」。

▲▼王梓薇《知否》。（圖／翻攝自微博）

▲王梓薇在《知否》裡飾演吃貨小桃，還為此增胖10公斤。（圖／翻攝自微博）

小桃是明蘭的侍女，兩人從小一起長大，雖然是主僕關係，但因為形影不離，感情就像是親姊妹一樣，片中有不少小桃吐槽明蘭，明蘭卻對她無可奈何的可愛橋段，讓觀眾看了會心一笑。

為了詮釋天真、講義氣，同時還是吃貨的「小桃」，王梓薇配合角色急速增肥10公斤，雖然辛苦，但也成功在螢幕上呈現出小桃肉肉的、有點傻氣呆萌的形象，而身為演員，這當然不是她第一次為了角色極速調整身材。

▲王梓薇在《小美好》中飾演林靜曉，《知否》的她和這個時期相比明顯胖一圈。（圖／翻攝自王梓薇微博）

先前王梓薇在《悅幕Star》的「明星來信」裡提到「體重」話題，她透露在拍《那片星空那片海》的時候，為了上鏡好看，拚死拚活想辦法減掉嬰兒肥，每天只吃一點點食物，才終於減少4公斤。

就連在拍《小美好》的時候也是，被要求減肥，結果劇中不斷出現吃東西的畫面，她想到劇中都吃這麼多了，戲外一定要克制，結果造成反效果，越克制越想吃最後變成暴飲暴食，吃到自己吐了。

▲在拍《小美好》的時候，讓王梓薇的減肥計畫大失敗。（圖／翻攝自王梓薇微博）

此外，為了減肥，王梓薇不只吐還曾暈倒，她透露曾因為減肥暈倒去醫院打點滴，當時還因為覺得太丟臉了，不敢告訴經紀人，她說：「我這一路的演員史，也可以說是和體重不斷做鬥爭的血淚史。」但因為秉持著對演員這份工作的尊重及重視，她說：「既然我是來做演員的，就必須做好身材管理。」時時刻刻在鏡頭前展現最好的自己。

小白柴被把拔帶去交新朋友　竟然對著大柴叫：走開啦！

推薦閱讀

豬瘟蔓延...劉樂妍「在大陸天天吃豬肉」：我和台灣是平行世界？

閨蜜偷吃男友死不認！　她翻「關鍵影片」證據流出：保險套少1個

張國榮「15年前珍藏照片」首曝光！　男友PO聖誕依偎私照痛憶

劉詩詩宣布懷孕首露面！　「5個月身材飄孕味」粉絲秒認出

吳宣儀近照「臉部2部位」變了！　網看傻「下巴要飛出來了」

追不到蔡阿嘎...藏鏡人因愛生恨退出？　揭密「消失真相」

蔡阿嘎鬆口認「後悔娶二伯」　下面1句話...秒爆雞母皮！

歌王「這首歌」紅28年！1億金援改編　工作人員看傻：神凍齡

小A辣「臉、胸部微調進化」變這樣　直接露黑bra曬完整胸型

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　男主角是《微微一笑》的他

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

網友狂酸：同居10年不上床？《比悲傷》編劇6000字解密15個「BUG」

美國偶遇迪麗熱巴！　網友偷拍背影傻眼：身材跟圖差太多

隋棠產後6天跑趴超狂！　「全身照」曝光…網友看傻：OMG

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」！　被理科太太「釣出心裡話」泛淚

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！　變痛變緊崩潰：不知能不能救回

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

Angelababy片場不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

周揚青看不到表演…「羅志祥讓她騎身上」撐全場！　百字告白炸粉：真要嫁了

丟丟妹2分鐘狂賺200萬！　「月收40K↓暴增數倍」安親班老師變銷售女王

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王梓薇, 林靜曉, 小桃, 知否知否應是綠肥紅瘦, 致我們單純的小美好

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳大天：戀愛無法看見自己的荒唐！　接著「歡迎王心凌」
  2. 兒子愛咬指甲「手爛到不行」　嚴立婷放大絕…網一面倒狂推！
  3. 鄧紫棋聖誕趴「偷渡情侶裝」放閃　秒被粉絲抓包：好害羞！
  4. 張立昂貼心暖男特質！　女友一不爽「我會立刻發現」
  5. Wanna One解散演唱會8萬張門票秒殺　搖滾區喊價一張57萬
  6. 賴解孵賠掉健康「全因隱忍這件事6年」！　Ella痛哭懺悔：我真的很糟糕
  7. 17歲兒「全扛」哭了　陸元琪泛淚：你還是個孩子
  8. 齊名BTS入圍葛萊美獎！　「台灣這組樂團」搶同獎項
  9. 《知否》「可愛侍女」超眼熟！是《小美好》正妹學霸..為戲吃胖10kg
  10. 「大小姐」吳兆絃滿18歲了！　「混血神基因」全家顏值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366