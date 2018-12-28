Dior官方IG「3頭銜」狂讚Angelababy　網傻眼大笑：別侮辱了！

記者李玟儀／綜合報導

女星Angelababy長得像洋娃娃又會打扮，縱使演技經常被吐槽，她還是時尚圈的寵兒。身為Dior迪奧大陸代言人的她，深獲品牌喜愛，官方Instagram上特別PO出她的照片，並用3種身分稱呼，只是網友似乎不買帳。

▲品牌官方以歌手、演員、模特兒稱呼Baby，但網友狂吐槽。（圖／翻攝自Dior官方Instagram）



Baby日前受邀出席南韓MAMA的香港場活動，她一身淡粉色禮服驚豔全場，舉手投足根本仙女下凡，其實她身上那套禮服正是出自Dior，官方Instagram帳號在27日特別PO出認證照，有網友稱讚Baby和品牌間完全是Best couple！

▲網友反應。（圖／翻攝自Dior官方Instagram）

然而也有網友認為，品牌方以演員、模特兒、歌手來稱呼Angelababy很奇怪，特別是Baby的歌聲是連老公黃曉明都吐槽的，另外演員身分也遭質疑，多數人認為她的演技稱不上是一名合格的演員，因此有網友直言：「She's never a singer or an actress. Stop insulting those real actors/actress and singers.（她從來都不是一位歌手或演員，請不要侮辱那些真正的演員及歌手）」其他網友雖然砲火沒有那麼猛烈，但針對品牌的發文，還是毫不客氣的大笑。