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孫安佐健身影片露玄機！網比對「場地背景」秒認出：真的是館長

娛樂中心／綜合報導

孫安佐自美返台後，似乎有意朝YouTuber方向前進，近日發表「VLOG XX不專業健身XX動漫評論」獲得網友關注，影片中除了大啖最愛的大腸麵線之外，也小秀了一段健身，有眼尖的網友立刻發現，他健身的場地就是館長所開的健身房。

▲孫安佐換上白色背心前往健身房示範3種健身動作。

孫安佐在影片中穿著白色背心在健身房裡示範動作，網友比對環境裝潢，似乎就是館長的健身房，據《三立新聞》報導，館長得知後表示樂見他的到來，同時也鼓勵他：「出來闖很好啊！」更大方表示：「如果他願意來的話，我們可以排教練給他。」

▲孫安佐日前公開表示崇拜館長，真的釣出偶像回應。（圖／翻攝「Sun Edward」YouTube）

事實上，孫安佐先前曾表示很崇拜館長，並主動提到很希望對方能評價一下他的體態，「就算是批評我也一定接受。」沒想到館長親自在粉專po文鼓勵，「你現在的實力，加上持續訓練，如果投入選手，也肯定有出色的成績！你很棒真的～但是可以更棒。」館長還以過來人表示，希望他能懂得天下父母心，感謝父母為他做的一切。

同時館長也期許孫安佐持續健身、訓練，未來朝成為頂尖教練或選手的方向前進，發揮所長回報父母恩情，同時再次喊話，「館長40歲了依然鍛鍊，跟上我的腳步，在我還沒死之前我等你超越我。」孫安佐也承諾：「一定會加油的！」

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孫安佐, An Tso Sun, 狄鶯, 孫鵬, 館長, 陳之漢

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