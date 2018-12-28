詹雅雯消失高雄跨年..合體韓國瑜破局！爆拒唱「這首歌」遭退通告

娛樂中心／綜合報導

高雄跨年演唱將在夢時代舉辦，在選前因為幫陳其邁站台而引起風波的詹雅雯，原本預定會上台與韓國瑜同台，不過確定破局，疑似是因為拒絕演唱《今年一定會好過》而被退通告。

▲詹雅雯退出高雄市跨年演唱會。（圖／資料照）

詹雅雯先前曾透露會參加今年的高雄跨年演唱會，沒想到合作卻突然喊卡，據《蘋果日報》報導，經紀人阿良坦言被「退通告」，因為邀請單位不滿意開出的歌單，堅持她唱先前競選期間唱的《今年一定會好過》以及《深情海岸》，但她認為有鑑於先前在選舉期間的爭議，希望能避開，最後雙方沒有共識而破局。

▲詹雅雯先前在選舉期間，為陳其邁站台獻唱。（圖／攝影中心攝）

對此高雄市政府新聞局長王淺秋表示，市府是透過民視與詹雅雯接洽，歌單部分市府邀請單位希望對方可以唱應景歌曲，並未要求與市長同台，既然雙方因為曲目無法協調，「不如不要勉強，本來唱酬都已預先支付，後來決定先取消通告！」

對此《ETtoday新聞雲》駐地記者接獲消息，主辦單位民視原本開出兩首歌單，「深情海岸」、「今年一定會好過」，一開始雙方都談得非常愉快，也將演出費用匯給了詹雅雯方面，但是後來詹雅雯方面又將演出費用給退了回來，不排除是擔心因為這兩首歌，似乎有著濃濃的政治色彩。

在選舉期間，韓國瑜在旗山造勢晚會和支持群眾合唱《夜襲》，陳其邁陣營同樣也在旗山造勢，找來了詹雅雯演唱，她一上台就比出2的手勢，同時在第一首歌結束後，高聲向底下群眾喊「守護故鄉」，同時唱起了《今年一定會好過》，明顯就是要跟《夜襲》拼唱，不過在下台以後，面對記者詢問僅表示：「來做音樂表演」。

▲藝人詹雅雯帶唱《今年一定會好過》，表示純商演 。（圖／記者陳以昇攝）

沒想到就是這首歌讓詹雅雯遭到「韓粉」在網路上圍剿，她因此在演出時哽咽落淚，她說自己無分黨派、貧富，每個人只要是發願為民服務，大家都給予祝福，絕對不會因為對方的黨派，就特別去為他表演，明年出道滿30年，從來沒被糟蹋、污辱過，自己沒做錯事，但這幾天都躲在家，這不代表她做錯事，而是要讓父母能看見她，讓他們安心。