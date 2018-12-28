ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

詹雅雯消失高雄跨年..合體韓國瑜破局！爆拒唱「這首歌」遭退通告

娛樂中心／綜合報導

高雄跨年演唱將在夢時代舉辦，在選前因為幫陳其邁站台而引起風波的詹雅雯，原本預定會上台與韓國瑜同台，不過確定破局，疑似是因為拒絕演唱《今年一定會好過》而被退通告。

▲蘇貞昌雙和、新莊晚會。（圖／蘇貞昌競選辦公室提供）

▲詹雅雯退出高雄市跨年演唱會。（圖／資料照）

詹雅雯先前曾透露會參加今年的高雄跨年演唱會，沒想到合作卻突然喊卡，據《蘋果日報》報導，經紀人阿良坦言被「退通告」，因為邀請單位不滿意開出的歌單，堅持她唱先前競選期間唱的《今年一定會好過》以及《深情海岸》，但她認為有鑑於先前在選舉期間的爭議，希望能避開，最後雙方沒有共識而破局。

▲詹雅雯先前在選舉期間，為陳其邁站台獻唱。（圖／攝影中心攝）

對此高雄市政府新聞局長王淺秋表示，市府是透過民視與詹雅雯接洽，歌單部分市府邀請單位希望對方可以唱應景歌曲，並未要求與市長同台，既然雙方因為曲目無法協調，「不如不要勉強，本來唱酬都已預先支付，後來決定先取消通告！」

對此《ETtoday新聞雲》駐地記者接獲消息，主辦單位民視原本開出兩首歌單，「深情海岸」、「今年一定會好過」，一開始雙方都談得非常愉快，也將演出費用匯給了詹雅雯方面，但是後來詹雅雯方面又將演出費用給退了回來，不排除是擔心因為這兩首歌，似乎有著濃濃的政治色彩。

在選舉期間，韓國瑜在旗山造勢晚會和支持群眾合唱《夜襲》，陳其邁陣營同樣也在旗山造勢，找來了詹雅雯演唱，她一上台就比出2的手勢，同時在第一首歌結束後，高聲向底下群眾喊「守護故鄉」，同時唱起了《今年一定會好過》，明顯就是要跟《夜襲》拼唱，不過在下台以後，面對記者詢問僅表示：「來做音樂表演」。

▲藝人詹雅雯帶唱《今年一定會好過》，表示純商演 。（圖／記者陳以昇攝）

沒想到就是這首歌讓詹雅雯遭到「韓粉」在網路上圍剿，她因此在演出時哽咽落淚，她說自己無分黨派、貧富，每個人只要是發願為民服務，大家都給予祝福，絕對不會因為對方的黨派，就特別去為他表演，明年出道滿30年，從來沒被糟蹋、污辱過，自己沒做錯事，但這幾天都躲在家，這不代表她做錯事，而是要讓父母能看見她，讓他們安心。

推薦閱讀

蔡依林累了...腳一抬「不科學坐姿」　巨人大腳丫現形粉絲看呆

Dior官方IG「3頭銜」狂讚Angelababy　網傻眼大笑：別侮辱了！

劉詩詩宣布懷孕首露面！　「5個月身材飄孕味」粉絲秒認出

小A辣「臉、胸部微調進化」變這樣　直接露黑bra曬完整胸型

孫安佐健身影片露玄機！網比對「場地背景」秒認出：真的是館長

詹雅雯不來了　夢時代跨年晚會上演「瑜邁合體」有譜

閨蜜偷吃男友死不認！　她翻「關鍵影片」證據流出：保險套少1個

劉德華「台北演唱會卡關！」　小巨蛋14天唱8場被打槍

《知否》「可愛侍女」超眼熟！是《小美好》正妹學霸..為戲吃胖10kg

鄧紫棋聖誕趴「偷渡情侶裝」放閃　秒被粉絲抓包：好害羞！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩「真的很愛楊晨熙」擁吻閃炸

獨／罔腰賣1580元保養品…網撕包裝「是別家200元商品」　鳳梨解答：不一樣！

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

重逢半年就訂婚！蔡阿嘎無意間「一句話」　二伯聽完點頭嫁了

路人拍下「經過的善良孩子」　4年後看紐約電視牆驚覺：是防彈V！

楊冪離婚只是前戲？　網爆將官宣新戀情「對象是謝霆鋒」

詹雅雯消失高雄跨年..合體韓國瑜破局！爆拒唱「這首歌」遭退通告

小周周3歲就有大長腿！　抽高超過「162公分昆凌的腰」

蔡依林累了...腳一抬「不科學坐姿」　巨人大腳丫現形粉絲看呆

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

韓國瑜, 詹雅雯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 唐綺陽／2019上半年十二星座運勢
  2. 影癮作動／《蜘蛛人：新宇宙》本年度最佳動畫電影無誤
  3. 孫儷要探班老公…被兒阻止：求妳別去　「下句話」鄧超一看崩潰想哭
  4. 贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起看總決賽首播
  5. 凱文史貝西性騷擾有「影片證據」　18歲男：他拉開我褲子拉鍊
  6. 詹雅雯消失高雄跨年..合體韓國瑜破局！爆拒唱「這首歌」遭退通告
  7. 王陽明摟腰告白：3年仍像第1天　蔡詩芸「這舉動」抓緊他的心！
  8. 保守電視台竟推出19禁韓劇！《壞刑警》男主角演技強到發抖
  9. 劉愷威離婚楊冪後…首現身香港商場！　「做這件事」網一看：心疼
  10. Dior官方IG「3頭銜」狂讚Angelababy　網傻眼大笑：別侮辱了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366