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衰10年！186公分「巨人男星」改名求轉運　尾牙狂接20場

▲▼邱孟昊、黃詩詩、楊永維。（圖／大淶閣飯店提供）

邱孟昊（右起）、黃詩詩、楊永維。（圖／大淶閣飯店提供）

記者林映妤／台北報導

出道10年星路載浮載沉的186公分男模邱孟昊近日改名為「孟澔」，希望能藉由改名旺星運，因他出道後星途一直不順，運氣也不好，直到今年接到國片《編號174錯命逆行》演出，才開始有20幾場尾牙秀主持，令他相當珍惜機會。

孟澔日前與好友楊永維、黃詩詩一同受邀擔任日南投日月潭大淶閣飯店一泊三食推廣大使，拍攝廣告，3人在日月潭享美食與湖光山色。孟澔跟日月潭特別有緣，之前來拍過廣告，私下也來過至少50次，「從小我家人就是走山族，接近大自然心情頓時開朗！」

▲▼邱孟昊、黃詩詩、楊永維。（圖／大淶閣飯店提供）

▲邱孟昊（左）被封為大膽王。（圖／大淶閣飯店提供）

喜歡大自然，也被好友封大膽王，孟澔笑說很少事情會讓他感到懼怕，可能從小就喜歡走山，接近大自然。至於因演出國片男主角，演藝事業谷底翻升，受到注目，近日正準備接拍新片，孟澔透露：「角色集宅男、火爆男與怪怪男之總和，怪異得讓人很期待，在揣摩角色過程中，自己的情緒都經常錯亂，覺得很有挑戰性，也符合我私下愛天馬行空的個性！」

等待新片開拍，邱孟昊沒閒著，近日接下20場尾牙秀主持工作忙著趕場，他熬過低潮歲月，表示很珍惜現在的機會。

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