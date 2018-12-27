ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

閨蜜偷吃男友死不認！　她翻「關鍵影片」證據流出：保險套少1個

記者李玟儀／綜合報導

節目《麻辣天后傳》邀請藝人討論演藝圈中的「小人」，女星姚蜜分享切身之痛，她和某位女演員一起到大陸拍戲，在異地他鄉打拼兩人立刻變成好閨蜜，沒想到對方卻趁機偷吃她男友，姚蜜想起往事還是忍不住氣到發抖。

▲▼閨蜜偷吃男友，姚蜜氣到發抖。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲閨蜜偷吃男友，姚蜜氣到發抖。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

姚蜜透露當時到大陸拍戲，好不容易在異地遇到同樣來自台灣的演員，而且對方願意和新人做朋友，對她來說就像是冬天裡的暖爐，兩人因此成為相互陪伴的好友，一起出工、一起收工，就連男友到劇組探班，她也邀這位女演員一起3個人出去玩、吃飯。

▲▼閨蜜偷吃男友，姚蜜氣到發抖。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼姚蜜在男友手機裡發現他去女演員房間的影片。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼閨蜜偷吃男友，姚蜜氣到發抖。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

不過在姚蜜殺青回台灣後一切都變了，當時她比對方早結束工作，某天突然接到一位大陸經紀人的訊息，經紀人劈頭就問她是不是和男友分手了，她一頭霧水，對方接著傳了一張朋友圈的發文截圖，是男朋友和該女演員的合照，分享這張照片的人還寫著：「今天跟這小倆口一起過節，真開心。」

姚蜜立刻傳訊息、照片質問女演員：「妳還要演多久？」但對方打死不認有和她男友見面，她使出殺手鐧：「還要看更多嗎？我還有影片。」影片裡正好拍到女演員房間裡的地毯，女演員眼看東窗事發完全已讀不回。沒想到這個女演員當時的導演男友隨後也聯絡姚蜜，透露：「保險套少了一個。」

▲▼閨蜜偷吃男友，姚蜜氣到發抖。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲女演員的男友也發現女友偷吃。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

姚蜜當場秀出當時的照片及對話紀錄，利菁等人好奇一擁而上，直呼超精彩，她則是想起往事還是忍不住氣到發抖，不過就算都有照片為證了，該名女演員和姚蜜男友依舊打死不認偷吃，似乎已經套好招。

淡江D級校花手機被偷！　「裡面很多訊息」心急肉搜平頭男

推薦閱讀

楊冪「選12／22宣布離婚」有原因！　死守保護小糯米最後防線

小A辣「臉、胸部微調進化」變這樣　直接露黑bra曬完整胸型

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　男主角是《微微一笑》的他

吳宣儀近照「臉部2部位」變了！　網看傻「下巴要飛出來了」

追不到蔡阿嘎...藏鏡人因愛生恨退出？　揭密「消失真相」

張國榮「15年前珍藏照片」首曝光！　男友PO聖誕依偎私照痛憶

豬瘟蔓延...劉樂妍「在大陸天天吃豬肉」：我和台灣是平行世界？

胡歌爆已婚！神秘老婆3版本　2年前泛淚認「她」：真的很好

蔡阿嘎鬆口認「後悔娶二伯」　下面1句話...秒爆雞母皮！

歌王「這首歌」紅28年！1億金援改編　工作人員看傻：神凍齡

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

網友狂酸：同居10年不上床？《比悲傷》編劇6000字解密15個「BUG」

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

美國偶遇迪麗熱巴！　網友偷拍背影傻眼：身材跟圖差太多

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」！　被理科太太「釣出心裡話」泛淚

Angelababy片場不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

隋棠老三Olie「正臉照」曝光！　閉眼露酒窩甜笑…根本縮小版Max

丟丟妹2分鐘狂賺200萬！　「月收40K↓暴增數倍」安親班老師變銷售女王

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！　變痛變緊崩潰：不知能不能救回

周揚青看不到表演…「羅志祥讓她騎身上」撐全場！　百字告白炸粉：真要嫁了

隋棠產後6天跑趴超狂！　「全身照」曝光…網友看傻：OMG

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

閨蜜, 姚蜜, 麻辣天后傳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 劉詩詩宣布懷孕首露面！　「5個月身材飄孕味」粉絲秒認出
  2. 饒舌歌手私下「怒飆髒話」全被拍！　工作人員全踹共
  3. 大元、劉書宏「假戲真做」？　謝祖武爆：排戲也牽手
  4. 胡歌結婚爆「找唐嫣同家公司」　婚禮公司po文：希望網友被打臉
  5. 《大黃蜂》原本會出現《變形金剛》經典反派！導演忍痛刪掉
  6. 「腎結石誤診便秘」　《大時代》郭亞棠手術前淚崩
  7. 2018韓女團總成績單出爐！一團獨霸...專家看好她們搶第二
  8. 香蕉哥哥「單膝下跪」迎娶草莓姐姐　29日補辦台北場婚宴！
  9. 神童！Jasper「5歲第一次滑雪」完美0失誤　應采兒得意：沒想到這麼猛
  10. 閨蜜偷吃男友死不認！　她翻「關鍵影片」證據流出：保險套少1個

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366