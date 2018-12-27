閨蜜偷吃男友死不認！　她翻「關鍵影片」證據流出：保險套少1個

記者李玟儀／綜合報導

節目《麻辣天后傳》邀請藝人討論演藝圈中的「小人」，女星姚蜜分享切身之痛，她和某位女演員一起到大陸拍戲，在異地他鄉打拼兩人立刻變成好閨蜜，沒想到對方卻趁機偷吃她男友，姚蜜想起往事還是忍不住氣到發抖。

▲閨蜜偷吃男友，姚蜜氣到發抖。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

姚蜜透露當時到大陸拍戲，好不容易在異地遇到同樣來自台灣的演員，而且對方願意和新人做朋友，對她來說就像是冬天裡的暖爐，兩人因此成為相互陪伴的好友，一起出工、一起收工，就連男友到劇組探班，她也邀這位女演員一起3個人出去玩、吃飯。

▲▼姚蜜在男友手機裡發現他去女演員房間的影片。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

不過在姚蜜殺青回台灣後一切都變了，當時她比對方早結束工作，某天突然接到一位大陸經紀人的訊息，經紀人劈頭就問她是不是和男友分手了，她一頭霧水，對方接著傳了一張朋友圈的發文截圖，是男朋友和該女演員的合照，分享這張照片的人還寫著：「今天跟這小倆口一起過節，真開心。」

姚蜜立刻傳訊息、照片質問女演員：「妳還要演多久？」但對方打死不認有和她男友見面，她使出殺手鐧：「還要看更多嗎？我還有影片。」影片裡正好拍到女演員房間裡的地毯，女演員眼看東窗事發完全已讀不回。沒想到這個女演員當時的導演男友隨後也聯絡姚蜜，透露：「保險套少了一個。」

▲女演員的男友也發現女友偷吃。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

姚蜜當場秀出當時的照片及對話紀錄，利菁等人好奇一擁而上，直呼超精彩，她則是想起往事還是忍不住氣到發抖，不過就算都有照片為證了，該名女演員和姚蜜男友依舊打死不認偷吃，似乎已經套好招。