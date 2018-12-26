徐小可抱怨和Ben「婚姻觸礁」　老公看她「像看到鬼」

記者林彥君／台北報導

徐小可日前上狼谷競技台《Game什麼東西》和主持群一起演短劇，在戲中徐小可抱怨老公阿Ben最近行為怪異，以前把她當公主般疼愛，現在看到她就像看到鬼一樣，讓她直呼：「婚姻觸礁！」只見眾人邊安撫她，Kittie居然拿出貼著阿Ben名字的「草人」，建議若阿Ben不乖，就靠「草人插針」讓他痛不欲生。

▲徐小可和阿達。（圖／狼谷競技台提供）



沒想到徐小可見到草人，馬上雙眼發亮，口中喃喃：「如果他偷吃的話…」正當她拿針要朝下體刺下去前，就被眾人阻止，阿達急著勸說：「妳要考慮清楚，一旦刺下去，以後就沒得用了！」



與劇中設定不同，徐小可真實生活中的婚姻幸福，也在節目大方分享馭夫術，她認為男人都要被哄，開玩笑說：「男人、小孩、狗跟畜生是畫上等號的！」對於阿Ben之前上節目曾說「在家不敢玩電動」，徐小可則爆料，「不會打跟不敢打差很多！他買了遊戲機還裝不上去，才放著沒玩。」

▲徐小可在短劇中針刺草人。（圖／狼谷競技台提供）



節目開箱玩遊戲，一開始音速小子的3D畫面超有臨場感，讓徐小可忘情喊：「這感覺好讚啊！」她玩遊戲時驚叫連連，興奮到手汗狂流，濕到幾乎無法握住搖桿。接著玩火影忍者時，徐小可將阿達、Kittie傳授的口訣不停碎碎念，還開玩笑說：「太難了，我可以回家帶小孩嗎？」最後瑀希迅速使出大絕招奧義終結KO徐小可，讓徐小可忍不住笑嚷：「贏我妳很開心嗎？」

▲徐小可日前上節目玩電玩。（圖／狼谷競技台提供）