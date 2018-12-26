「還珠CP」睽違20年合體　蘇有朋靠「鹽酥雞」收服趙薇

記者林彥君／台北報導

中天將播出由趙薇擔任店長，與蘇有朋、舒淇、王俊凱和白舉綱的實境節目《中餐廳》。蘇有朋和舒淇在節目中做出許多經典的台灣菜，蘇有朋與趙薇這對「還珠CP」睽違20年再合體，兩人一見面就上演「五阿哥與小燕子」的重逢戲碼，背景樂響起還珠格格主題曲，趙薇更興奮地說：「這輩子沒吃過朋哥做的菜！」

▲蘇有朋和趙薇。（圖／中天提供）

蘇有朋的拿手菜「鹹酥雞」在第一集就率先登場，不論是調味醃漬、裹酥炸粉、熱起油鍋、撒上九層塔，步驟都十分到位，一上桌就大獲好評，點單率超高，連趙薇都忍不住大讚：「你好厲害喔！」並喊話「這一道一定要學起來。」



除了做出人人稱讚的台式鹹酥雞，蘇有朋還挑戰需細心烹煮的珍珠奶茶，只見蘇有朋專注地攪拌著鍋裡的珍珠，一點一點的加入黑糖試甜度，但第一次做出的成品還是讓眾人搖頭，直呼：「太甜了！」好勝的蘇有朋接連幾天挑戰煮珍珠，最終做出極品珍珠奶茶，不只客人喜歡，連趙薇、王俊凱、白舉綱也都搶著喝。

▲蘇有朋和王俊凱撞衫。（圖／中天提供）



45歲的蘇有朋，15歲加入「小虎隊」，出道至今已30年，這回在《中餐廳》中遇上90後的年輕歌手王俊凱、白舉綱，年輕有朝氣的蘇有朋跟兩位年輕弟弟打成一片，一起外出採購食材，在餐廳閉店後合力打掃收拾混亂的廚房，看似像「兄弟」般和樂融融，卻總是不經意被虧年紀大，有次蘇有朋穿上黑白條紋上衣準備上工，卻與王俊凱撞衫，兩件上衣相似度超高，卻被白舉綱笑稱兩人是穿「親子裝」，讓蘇有朋無言。節目於2019年1月6日播出。

▲舒淇。（圖／中天提供）