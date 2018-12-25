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SBS歌謠大戰／MINO強勢舞台被歪樓！PTT：宋神指+妙漢出現了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓《SBS歌謠大戰》今（25）晚舉辦，WINNER團員出身的MINO今年solo活動亮眼，特別帶來第一次公開的《TRIGGER》舞台，呼應MV皇帝的概念，他與舞者都穿全黃，不過明明是超有氣勢的背景與服裝，卻被PTT網友一句話歪樓，回歸歌手還是擺脫不了《新西遊記》！

▲SBS歌謠大戰／MINO氣勢爆棚舞台被歪樓！PTT：妙漢出現了！（圖／翻攝自SBS）

▲MINO首度表演新歌《TRIGGER》氣勢爆棚。（圖／翻攝自SBS）

MINO一開場的背景，有一隻大手從後方螢幕伸出，用手指點到的地方發出黃光，接著MINO登場，他一頭金髮加上黃皮毛衣，氣勢爆棚，接著脫掉外套，裡面穿著金黃色皮衣外套，加上舞者全部都是黃澄澄的顏色，呼應MV中他飾演的皇帝形象。

▲SBS歌謠大戰／MINO氣勢爆棚舞台被歪樓！PTT：妙漢出現了！（圖／翻攝自SBS）

▲MINO開場有個大手指在後面。（圖／翻攝自SBS）

明明應該是帥到爆棚的表演舞台，PTT討論卻歪樓了，網友紛紛留言一開始的背景畫面，根本是MINO的外號「宋神指」（源自於《新西遊記》），還有網友打趣表示：「舞者姊姊看成妙漢」，妙漢是《新西遊記》的吉祥物，本身就是黃色身體，讓網友本來要大讚MINO表演，卻不小心全笑了出來。

▲SBS歌謠大戰／MINO氣勢爆棚舞台被歪樓！PTT：妙漢出現了！（圖／翻攝自SBS）

▲▼MINO後面舞者被PTT說成妙漢出現！（圖／翻攝自SBS、tvn官網）

▲SBS歌謠大戰／MINO氣勢爆棚舞台被歪樓！PTT：妙漢出現了！（圖／翻攝自tvn官網）

另外MINO也與WINNER接著表演新歌《MILLIONS》，隊長姜昇潤也與GOT7 JB、SEVENTEEN DK、NCT道英與Wanna One在奐合唱皇后合唱團名曲《Don't Stop Me Now》，帶來經典合唱舞台。

▲SBS歌謠大戰／MINO氣勢爆棚舞台被歪樓！PTT：妙漢出現了！（圖／翻攝自PTT）

▲MINO氣勢爆棚舞台掀PTT網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

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關鍵字

SBS歌謠大戰, MINO, WINNER, 新西遊記, 日韓風

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