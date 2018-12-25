ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳小春「4年前悄悄客串台片」　畫面流出大叔魅力Man爆

記者林映妤／台北報導

林柏宏、簡嫚書4年前演出的電影《真愛神出來》歷經種種磨難，終於能在2019年初上戲院，25日發布預告，還驚喜看見「山雞哥」陳小春客串演出，林柏宏還為了電影挑戰極限，赤裸、潑水、下跪還用火猛燒自己的「命根子」，有夠敬業。

《真愛神出來》找來簡嫚書扮演史上最準塔羅牌大師，看她千算萬算，鐵口直斷世間男女的疑難雜症，卻算不出自己的愛情何處去。林柏宏飾演帥氣陽光的大學生，帶女友上山下海、幫修電腦樣樣來，只為得到一見鍾情的完美女神芳心。

▲▼《真愛神出來》林柏宏、簡嫚書、陳小春。（圖／影市堂股份有限公司提供）

▲▼《真愛神出來》林柏宏為了追簡嫚書怪招齊出。（圖／影市堂股份有限公司提供）

▲▼《真愛神出來》林柏宏、簡嫚書、陳小春。（圖／影市堂股份有限公司提供）

片中林柏宏「燒鳥」只為一親芳澤；簡嫚書也不惶多讓，傲嬌性格卻要大膽直面男生的性幻想，人生第一次拿起排球穿上排球服，生猛演出連導演下巴都要掉下來，簡直視偶像包袱如無物！

還有最Man暖爸陳小春情義相挺，施展男人味十足的大叔魅力，越級加入戰局，遊刃有餘的挑動妹子的愛情神經，看他如何面對「做？還是不做？」這個每個男生一輩子都要面對的黃金課題，為觀眾帶來怦然心動的驚喜。

《真愛神出來》還有蔡振南、黃嘉千、雞排妹、郝劭文、姚以緹等人演出，電影12月28日口碑場，2019年1月4日上映。

▲▼《真愛神出來》林柏宏、簡嫚書、陳小春。（圖／影市堂股份有限公司提供）

▲▼《真愛神出來》陳小春加入戰局。（圖／影市堂股份有限公司提供）

▲▼《真愛神出來》林柏宏、簡嫚書、陳小春。（圖／影市堂股份有限公司提供）

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

►►下載ETtoday新聞雲App，掌握《聲林之王》最新訊息◄◄

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想和蕭敬騰、林宥嘉一起錄影？加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

文青妹子這樣追！《去X的世界末日》阿宅一招戰勝校園天菜

《比悲傷》破2億！公布劉以豪版MV　粉絲「敲破碗」終等到：聽一次哭一次

《邊境奇譚》預告只有全片3%的震撼：結局無人能猜到！

獨家／ELLA驚爆懷二胎！賴解孵「腦海結紮，身體不結紮」

好萊塢淫魔逃過一劫！地檢署「不起訴原因」令人憤怒

真實版《比悲傷》！男罹癌忍痛分手　前女友現在嫁人了

就是躲不過恐怖挾持！影帝22年後遇上「同一案件」：這是我的命運

解惑／《比悲傷》破億憑什麼？PTT「狂刷負評」　卻忘了關鍵4大原因

全聯廣告爆紅！男星被小護士認出私訊：我剛扶著你頭～

10年沒復發就痊癒　第7年罕病發作…她崩潰：像判無期徒刑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光

應采兒現身嬰兒用品店！　「全身照」曝光…網一看：肚子好大了

企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學員證大頭貼「中文名字」曝光

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了

楊冪離一場婚「45億飛了」！　藏568天…前公公曝「第三者介入」真相

果凍姐姐被求婚成功了！　大飛紐約布魯克林大橋旁下跪

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

韓男假掰搭訕：最欣賞畫家是誰？　Sandy反問1句「讓他當場出糗」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「蜘蛛人」安德魯爆熱戀芮塔歐拉！　聖誕前夕「勾手逛街」0遮掩放閃
  2. 伊能靜34年前少女「禁忌照」曝光！　短髮嫩臉激美
  3. SBS歌謠大戰／BTS帶初心唱五年前出道曲　萬人前下跪行大禮謝粉絲
  4. GD當兵後這點不一樣了！　「為了見勝利一面」乾等1小時
  5. 搭車聽到自己的歌！路嘉欣超嗨跟唱：聖誕快樂～　「司機冷淡反應」網笑歪
  6. SBS歌謠大戰／KAI「Bra穿一半」左胸全露　燦烈背後開洞放送大肌肌
  7. 金髮外送哥好眼熟...竟是《獅子王強大》偶像劇男神
  8. SBS歌謠大戰／MINO強勢舞台被歪樓！PTT：宋神指+妙漢出現了
  9. 陳小春「4年前悄悄客串台片」　畫面流出大叔魅力Man爆
  10. 梧桐妹暴風抽高直逼賈靜雯！　一說「關鍵字」咘咘Bo妞秒停止吵鬧

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366