陳小春「4年前悄悄客串台片」　畫面流出大叔魅力Man爆

記者林映妤／台北報導

林柏宏、簡嫚書4年前演出的電影《真愛神出來》歷經種種磨難，終於能在2019年初上戲院，25日發布預告，還驚喜看見「山雞哥」陳小春客串演出，林柏宏還為了電影挑戰極限，赤裸、潑水、下跪還用火猛燒自己的「命根子」，有夠敬業。

《真愛神出來》找來簡嫚書扮演史上最準塔羅牌大師，看她千算萬算，鐵口直斷世間男女的疑難雜症，卻算不出自己的愛情何處去。林柏宏飾演帥氣陽光的大學生，帶女友上山下海、幫修電腦樣樣來，只為得到一見鍾情的完美女神芳心。

▲▼《真愛神出來》林柏宏為了追簡嫚書怪招齊出。（圖／影市堂股份有限公司提供）

片中林柏宏「燒鳥」只為一親芳澤；簡嫚書也不惶多讓，傲嬌性格卻要大膽直面男生的性幻想，人生第一次拿起排球穿上排球服，生猛演出連導演下巴都要掉下來，簡直視偶像包袱如無物！



還有最Man暖爸陳小春情義相挺，施展男人味十足的大叔魅力，越級加入戰局，遊刃有餘的挑動妹子的愛情神經，看他如何面對「做？還是不做？」這個每個男生一輩子都要面對的黃金課題，為觀眾帶來怦然心動的驚喜。



《真愛神出來》還有蔡振南、黃嘉千、雞排妹、郝劭文、姚以緹等人演出，電影12月28日口碑場，2019年1月4日上映。

▲▼《真愛神出來》陳小春加入戰局。（圖／影市堂股份有限公司提供）



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