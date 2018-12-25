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梧桐妹暴風抽高直逼賈靜雯！　一說「關鍵字」咘咘Bo妞秒停止吵鬧

記者劉宜庭／綜合報導

賈靜雯和修杰楷登記結婚3年，生下一對女兒咘咘、Bo妞，加上大女兒梧桐妹（Angel），一家人生活幸福美滿。25日聖誕節當天，她一連曬出多張全家福，全家人一起和聖誕樹合影，享受節慶氣氛，溫馨畫面融化不少網友，引發討論。

▲梧桐妹暴風抽高直逼賈靜雯。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲賈靜雯聖誕節當天曬全家福，畫面相當溫馨。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

有趣的是，賈靜雯笑說，「聖誕老公公」在這時派上用場，原來只要當咘咘、Bo妞調皮搗蛋時，夫妻倆和梧桐妹都會同時說，「吼…這樣聖誕老公公可能不會送禮物來囉！因為老公公喜歡好好說話笑咪咪的孩子！」此話一出，兩萌娃果真就會立刻停止吵鬧，她忍不住笑說，「聖誕老公公可以每天都來嗎。」

▲梧桐妹暴風抽高直逼賈靜雯。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲梧桐妹暴風抽高直逼賈靜雯。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲咘咘、Bo妞一聽見「聖誕老公公」就停止吵鬧了。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

此外，照片中Bo妞幾乎全在揍眉，與一旁開心甜笑的咘咘呈現強烈對比，讓賈靜雯也忍不住笑虧，「波妞真的愛皺眉。」引人注意的是，梧桐妹和穿著酷帥皮衣，年僅13歲的她，身高已經直逼媽媽，整個人看起來抽高了不少，一雙纖細長腿也備受矚目。

▲梧桐妹暴風抽高直逼賈靜雯。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲梧桐妹身高直逼賈靜雯。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

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關鍵字

賈靜雯, 修杰楷, 咘咘, 梧桐妹, BO妞

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