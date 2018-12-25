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SBS歌謠大戰／EXO驚喜唱5年前歌曲！燦烈黑衣彈琴全場叫翻

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型歌謠祭典《SBS歌謠大戰》今（25）晚舉辦，EXO預期會表演新歌，但沒想到在這之前，卻帶來5年前的歌曲驚喜舞台，燦烈更出現在巨型圓舞台中央彈琴登場，讓歌迷全場叫翻。

▲SBS歌謠大戰／EXO驚喜唱5年前歌曲！燦烈黑衣彈琴全場叫翻。（圖／翻攝自SBS）

▲SBS歌謠大戰／EXO驚喜唱5年前歌曲！燦烈黑衣彈琴全場叫翻。（圖／翻攝自SBS）

EXO在中場突然出現，身穿全黑的燦烈坐在鋼琴前面，被巨大圓形舞台緩緩升起，這時候伯賢、D.O.與Chen穿全身白分站他的左右與前方，一開口唱的居然是2013年發行的歌曲《12月的奇蹟》，讓歌迷驚喜萬分！

▲SBS歌謠大戰／EXO驚喜唱5年前歌曲！燦烈黑衣彈琴全場叫翻。（圖／翻攝自SBS）

▲SBS歌謠大戰／EXO驚喜唱5年前歌曲！燦烈黑衣彈琴全場叫翻。（圖／翻攝自SBS）

事實上這首歌就在5年前的12月5日發布，當時EXO還有12個人、分M與K兩個小隊，函文版本由伯賢、D.O.與Chen演唱，中文版則是少了D.O.，換成鹿晗，也一度在韓國節目上表演，今晚演唱不但顯盡3人唱功實力，燦烈的伴奏更讓眾人驚喜。

▲SBS歌謠大戰／EXO驚喜唱5年前歌曲！燦烈黑衣彈琴全場叫翻。（圖／翻攝自SBS）

2018《SBS歌謠大戰》在台灣時間4點半正式開始，包含BTS防彈少年團、EXO、Wanna One、TWICE、BLACKPINK、Red Velvet、WINNER、iKON、Apink、MAMAMOO、GOT7、GFRIEND、NCT、MOMOLAND、善美、BTOB、MONSTA X、SEVENTEEN等18組偶像，皆帶來精彩演出。

（以上圖片皆翻攝自SBS）

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關鍵字

SBS歌謠大戰, EXO, 伯賢, 燦烈, Chen, D.O., 日韓風

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