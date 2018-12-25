河正宇被爆「跟善美要電話」　高EQ回：我也喜歡TWICE

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員河正宇近年以《與神同行》、《1987》等電影攀上事業巔峰。他與朱智勳11月受邀頒獎典禮，身旁恰好坐著女歌手善美，有粉絲錄到3人的互動，卻被解讀為河正宇透過朱智勳跟善美要電話。對此，他24日接受訪問時，澄清沒有要電話，自嘲沒想到會變成這樣。

▲河正宇、朱智勳因為一段影片，被爆跟善美要電話。（圖／翻攝自TheGsd Youtube）



根據粉絲上傳的影片中，河正宇與朱智勳在耳邊說了悄悄話後，朱便轉身向旁邊的善美寒暄問暖幾句話，女方臉上表情又驚又喜、身體向後傾哈哈大笑。朱智勳再轉回去向河正宇談話時，便拿出了手機。這一幕被許多網友解讀為「河正宇透過朱智勳向善美要電話」。

▲河正宇其實是Wonder Girls粉絲。（圖／翻攝自善美IG、采昌提供）



河正宇近日在宣傳電影《90分鐘末日倒數》，有媒體問到此事，他高EQ表示，看過影片後，自己也想說怎麼會變成那麼有趣的方向，「我只是說『我是粉絲』，問候了一下，不是跟她要電話。」他重演當天的對話，朱智勳鼓吹他「去握個手啦」，於是朱便替他傳話，河正宇是Wonder Girls的粉絲。

善美聽了以後，才會露出又驚又喜的表情，至於朱智勳拿出手機，也純粹是巧合。河正宇笑說：「我不覺得冤枉啦！這狀況滿好笑的啊。」他還加碼自曝：「我也喜歡TWICE彩瑛、Red Velvet瑟琪呀。」逗笑在場記者，同時化解向善美要電話的傳聞。