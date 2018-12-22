Jennie出道2年追星成功！　「國際級偶像」親自包禮物給她

記者吳睿慈／綜合報導

南韓4人女團BLACKPINK於2016年正式出道，短短2年累積超人氣，成員Jennie近期更推出個人單曲《Solo》，不只事業一帆風順，她長相可愛、討喜，也受到很多外國偶像注意。近日，美國超夯影集《怪奇物語》為影迷包禮物，竟驚喜點名Jennie的名字，身為小粉絲的她，堪稱人生勝利組。

▲▼《怪奇物語》主角親自包禮物給Jennie，還在影片裡點名「BLACKPINK的Jennie」。（圖／翻攝自Jennie IG）

美國超夯科幻影集《怪奇物語》2016年播岀至今，累積許多劇迷喜愛，為了給粉絲驚喜，劇中幾位小孩主角特地聚在一起，錄製一段聖誕特輯影片，打算包裝禮物送給粉絲，而BLACKPINK成員Jennie過去曾在IG直播自曝是小粉絲，當天也被主角「麥克」（芬恩沃夫哈德飾演）點名，影片曝光後，立刻引起討論，大批網友驚呼「Jennie追星成功」。

▲《怪奇物語》聚在一起包禮物給各地的粉絲。（圖／翻攝自Jennie IG）

影片公布後，Jennie轉發該則資訊，寫下驚訝的感言「OMG（我的天啊）」，語意間充滿震驚，身為粉絲的她，收到偶像親自點名，也令歌迷直呼「好羨慕」、「我也想收到偶像包的禮物」、「追星成功」。