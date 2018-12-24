IU：我多唱2首！　2次安可唱到最後一刻「粉絲可以拍照」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女歌手IU迎接10週年，24、25日來到南港展覽館開唱，她為了慶祝平安夜，舞者精心扮成聖誕老人登場，而她在演唱會前半段就自爆：「一定會唱安安可（2次安可）。」直到最後一首歌時，她笑喊反正待會會再出來，「哎呀有點尷尬喔！總而言之，歌單上是最後一首歌了！」台下演出捨不得的反應，逗笑她。

▲IU平安夜演唱會唱到安安可。（圖／記者李毓康攝）



IU首次在台灣與歌迷度過平安夜，「真的非常謝謝你們，和我一起度過。明年聖誕節也一起嗎？如果那時候再來的話就好了！」第一次安可時，她穿著一襲白紗唯美登台，氣氛感動，台下閃著綠色亮光。歌迷不斷給她驚喜，她笑著承認一直分心，「根本沒想到在這個時刻會出現這個，被你們揍一拳的感覺，那個好可愛，我也可以要一個嗎？」

▲IU安安可讓大家點歌，還開放拍照。（圖／記者李毓康攝）



2年前來台開唱，IU曾承諾要多唱兩首歌，歌迷24日也舉著手幅要求「上次不是說要多唱兩首嗎」，她還沒上台前就喊著「我來了～」馬上回到台上。她大笑：「好好笑喔！我第一次看到這種手幅，普通都是感動的字句耶，真的好可愛喔，從頭到尾都好可愛，可以跟手幅拍照嗎？」隨後跟手幅合照。

▲IU唱到最後一刻才走。（圖／記者李毓康攝）

IU二次安可總是以舒適、即時點歌的方式進行，台下有人舉著《膝蓋》，她應觀眾所求，「因為是安安可，以不打擾身旁的人為原則，你們拍照吧。」正當她要開唱時，吉他手與鍵盤手的音竟沒對到，立刻被她抓包，「我本來要說，從現在開始就是靠實力來囉，結果發生這種事，但剛剛表演時，他們很厲害了，請你們諒解喔！」

一連帶來《Leon》、《無法入睡的雨夜》，IU笑說：「因為海外表演，場租部分很準時，沒辦法唱很多首歌。」但她俏皮回應：「我有多唱2首囉！」最後，她帶來中文歌《寶貝》，難得拿起吉他自彈自唱，「我今天真的很幸福，每年聖誕節都想來台灣，希望你們跟我一樣幸福，不要生病，再見面喔！」總共演唱3小時20分鐘，唱到最後一刻，圓滿結束演唱會。