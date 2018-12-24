ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

IU：我多唱2首！　2次安可唱到最後一刻「粉絲可以拍照」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女歌手IU迎接10週年，24、25日來到南港展覽館開唱，她為了慶祝平安夜，舞者精心扮成聖誕老人登場，而她在演唱會前半段就自爆：「一定會唱安安可（2次安可）。」直到最後一首歌時，她笑喊反正待會會再出來，「哎呀有點尷尬喔！總而言之，歌單上是最後一首歌了！」台下演出捨不得的反應，逗笑她。

▲▼IU平安夜演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲IU平安夜演唱會唱到安安可。（圖／記者李毓康攝）

IU首次在台灣與歌迷度過平安夜，「真的非常謝謝你們，和我一起度過。明年聖誕節也一起嗎？如果那時候再來的話就好了！」第一次安可時，她穿著一襲白紗唯美登台，氣氛感動，台下閃著綠色亮光。歌迷不斷給她驚喜，她笑著承認一直分心，「根本沒想到在這個時刻會出現這個，被你們揍一拳的感覺，那個好可愛，我也可以要一個嗎？」

▲▼IU安安可讓大家點歌，還開放拍照。（圖／記者李毓康攝）

▲IU安安可讓大家點歌，還開放拍照。（圖／記者李毓康攝）

2年前來台開唱，IU曾承諾要多唱兩首歌，歌迷24日也舉著手幅要求「上次不是說要多唱兩首嗎」，她還沒上台前就喊著「我來了～」馬上回到台上。她大笑：「好好笑喔！我第一次看到這種手幅，普通都是感動的字句耶，真的好可愛喔，從頭到尾都好可愛，可以跟手幅拍照嗎？」隨後跟手幅合照。

▲▼IU平安夜演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲IU唱到最後一刻才走。（圖／記者李毓康攝）

IU二次安可總是以舒適、即時點歌的方式進行，台下有人舉著《膝蓋》，她應觀眾所求，「因為是安安可，以不打擾身旁的人為原則，你們拍照吧。」正當她要開唱時，吉他手與鍵盤手的音竟沒對到，立刻被她抓包，「我本來要說，從現在開始就是靠實力來囉，結果發生這種事，但剛剛表演時，他們很厲害了，請你們諒解喔！」

一連帶來《Leon》、《無法入睡的雨夜》，IU笑說：「因為海外表演，場租部分很準時，沒辦法唱很多首歌。」但她俏皮回應：「我有多唱2首囉！」最後，她帶來中文歌《寶貝》，難得拿起吉他自彈自唱，「我今天真的很幸福，每年聖誕節都想來台灣，希望你們跟我一樣幸福，不要生病，再見面喔！」總共演唱3小時20分鐘，唱到最後一刻，圓滿結束演唱會。

粉絲不工作來看偶像　陳奕迅直接「視訊上司幫請假！」

推薦閱讀

車銀優臉小到不科學「口罩變XXL號」　網友衝擊：合理嗎？

IU平安夜為台粉破例　唱到一半爆驚喜：我一定會2次安可

連YG社長都酸「長很醜」　2NE1 Minzy想過自殺：能理解鐘鉉

Jennie出道2年追星成功！　「國際級偶像」親自包禮物給她

威廉爸抱獎淚崩：多虧小孩才拿獎　《超人》爸爸眼眶含淚！

IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲驚呆：居然來了

《鬼怪》虐心CP重逢了！遇傻萌俏秘書　李棟旭被逼瘋

粉絲等2年！朴寶劍要來台灣了　4月辦見面會「日期公佈」

李起光入伍前罕見爆哭！　確定錄取「義警」明年當兵

陸歌迷用他名字蓋慈善小學　Kai感動捂胸：我以粉絲為傲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡康永罕見動怒！　11年經紀人趕到場...犯錯同事躲旁邊哭

張柏芝「第3胎生父是謝霆鋒」網瘋傳！　兩人被迫出面了

胡歌深夜被爆領證結婚！　對象是23歲「長髮女星」

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

嚴立婷躺床「老公視角」　長直嫩腿全露太犯規！

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

宥勝交代：燒毀千字遺書！女兒狂喊「把拔」　蕾媽罕見落淚

蕭敬騰真的停用IG臉書！　經紀人心疼：歌迷踩到他地雷

果凍姐姐被求婚成功了！　大飛紐約布魯克林大橋旁下跪

楊小黎曬20年舊照驚見「港台16男神」　網友流口水指認：好多真愛！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

IU

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 打鬥戲「誤觸公車門開關」險摔！　伊正回放畫面驚覺：是爸爸保佑我
  2. 快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了
  3. 潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光
  4. 五迷帶種！點播周杰倫《雙截棍》　吳宗憲「真的唱了」　
  5. IU吞CD猛飆《迷兒》、《Good Day》　三段高音震破耳膜！
  6. 吳宗憲自虧在「五月天面前是諧星」　因《玩很大》受傷！
  7. 王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」
  8. 超狂組合！五月天阿信：嘿嘿～見鬼啦　下秒歡迎「吳宗憲」
  9. IU平安夜為台粉破例　唱到一半爆驚喜：我一定會2次安可
  10. 《霸王別姬》全台700萬刷新紀錄！榮迷哭了：終於加場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366