IU吞CD猛飆《迷兒》、《Good Day》　三段高音震破耳膜！

記者吳睿慈／台北報導

南韓女歌手IU跨足戲劇、歌壇兩領域，她2018年迎來出道10週年，為回饋歌迷，她展開亞洲巡迴演唱會，24、25日來到南港展覽館，2場共吸引1萬歌迷朝聖。唱功出眾的她，不少橋段以清唱的方式呈現，讓歌迷見證實力派歌喉，尤其是《Good Day》三段高音，令全場驚豔。

▲IU展現優秀唱功。（圖／記者李毓康攝）



IU對各國的歌迷都很上心，來到台灣開唱，她也特製歌單，再次帶來曾在台灣獻唱的中文歌莫文蔚《愛情》，清晰的咬字、吉他動人旋律，台下聽得如癡如醉。她表示非常喜歡《愛情》這首歌，「我翻唱海外歌曲當中，這首是第一名。歌詞『愛著你』這句話真的很美。」台下立刻機智大喊「愛著你」逗笑她。

▲IU戳破粉絲的應援，自己憋笑唱歌。（圖／記者李毓康攝）



海外場從不販賣周邊商品，IU也注意到台下還是有很多人舉著應援棒，她驚訝表示：「大家拿了好多應援棒喔，謝謝你們。」

粉絲還為了她準備應援，在唱到《BBIBBI》時，爆笑的是，她事前戳破粉絲：「你們現在窸窸窣窣在幹嘛？」當看見歌迷拿著黃色小卡隨著節奏舉牌，她誠實表示：「你們太可愛了，差點笑場，從一開始就要笑場了！原來是要做這個，才在那邊窸窸窣窣。」她感動喊話「我很幸福」。