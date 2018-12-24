IU平安夜為台粉破例　唱到一半爆驚喜：我一定會2次安可

記者吳睿慈／台北報導

南韓女歌手IU跨足戲劇、歌壇兩領域，她的歌聲療癒，演唱會場場爆滿。適逢平安夜、聖誕節，她來到台灣陪伴歌迷度過暖冬，24日在南港展覽館舉辦「2018 IU 十週年巡迴演唱會－現在」，以炫目的百老匯舞台演出登場，帶來第一首歌《粉紅鞋》，氣氛歡樂。

▲IU平安夜演唱會。（圖／記者李毓康攝）



IU睽違近2年再到台灣開唱，她將長髮捲成波浪大捲髮，身穿帥氣排釦洋裝，與舞群從2樓慢慢走下，舞台充斥金黃色華麗的裝置，彷彿百老匯舞台，光彩炫目，唱到第二首歌時，秒換成湖水綠露肩洋裝，令台下觀眾目不轉睛，陪伴歌迷度過平安夜，她特地用中文表示：「為了成為大家的聖誕禮物，所以來了台北，今天會讓大家很幸福的！」

▲IU演唱會以百老匯方式登場。（圖／記者李毓康攝）



「2018 IU 十週年巡迴演唱會－現在」台灣站是最終站，剛好適逢聖誕佳節，IU笑說：「像今天的聖誕夜，其實比聖誕節更有意義，非常非常感謝你們來看我。」當場秀了一段繞口令「吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮」，可愛模樣逗得歌迷哈哈大笑。

再次來到台灣開唱，IU在唱到第4首歌時，竟自己主動承諾表示：「我通常表演時不會先講，但今天絕對會唱到安安可（2次安可）喔！你們要看到最後喔！大家有吃飽才來吧？」罕見在演唱會開場沒多久就承諾安可，令歌迷驚喜不已。