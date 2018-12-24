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艾成暴瘦30公斤！　玩樂團6年..團員起衝突臨解散危機

記者盧薇淩／台北報導

成軍6年的北七樂團，睽違4年再度出輯，改名「87樂團」新出發，他們花了四年磨新專輯，期間曾因理念，差點解散，而今主唱艾成激瘦近30公斤，獲金牌製作人司徒松肯定，讓樂團新出發。而搶先推出國語專輯中的唯一台語單曲《作伙作夢》，則是之前特別為高雄市長韓國瑜作的競選歌，特別選在市長上任日推出，「代表著我們的夢想跟著起飛成真啦。」

▲▼87樂團艾成王瞳新專輯 。（圖／87樂團）

▲87樂團改名重新出發。（圖／87樂團）

「87樂團」從新出發，將推出睽違4年的全新國語專輯《霸氣》，2012年由超偶冠軍歌手艾成、八點檔一姐王瞳、金鐘男配角何豪傑、阿修羅與樂咖等組成，提到改名，他們說：「我們的團員來自歌唱與影視，因為愛音樂而結合，一路走來如同白痴般的執著認定音樂，但四年來磨的專輯，終於誕生，新名87則取霸氣的諧音，象徵我們更要堅持的霸氣玩音樂。」

首支單曲《作伙作夢》是為高雄市長韓國瑜競選時，首場鳳山造勢大會所作的競選歌曲，87說當初因為韓市長的理念與信念吻合，因此花了三天創作，在錄音室唱得很盡興，又想到在歌唱的路上，也因為堅持夢想，不放棄的追夢，因此有感而發，錄音十分順利，而發片在即，韓國瑜市長還錄影片祝福：「預祝87樂團霸氣專輯，發片成功加油。」

王瞳、艾成辦喜事？！ 兩人愛的結晶「艾叻沙」大公開。王瞳,艾成（圖／記者季相儒攝）

▲艾成最胖時達到93公斤。（圖／資料照）

新專輯磨了四年，差點胎死腹中，因為製作人司徒松老師超嚴格，無法達到要求，就不開始進行專輯製作，首先要求搖滾樂團的主唱體態狀況要好，主唱艾成被要求瘦身，但一直不順利，而老師也要求現場演唱要跟專輯的歌聲一樣，光這一點就花了不少時間練唱與磨練。此外，期間團員們也因為各有主見，發生爭吵，甚至差點解散，主唱艾成說：「減重對我而言，真是不可能的任務，但為了能讓執著的音樂能繼續，硬是從93公斤減到67公斤，掉了近30公斤，真的是過的著水深火熱的日子，但我做到了，感覺像脫胎換骨。」

▲▼87樂團艾成王瞳新專輯 。（圖／87樂團）

▲艾成（左一）瘦了30公斤。（圖／87樂團）

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87樂團, 艾成, 王瞳

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