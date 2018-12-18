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新人樂團一次撞2個明星臉！　「曾沛慈、李佳薇」狂認錯

▲▼有感覺。（圖／寬宏提供）

▲有感覺樂團被誤認為李佳薇、曾沛慈。（圖／寬宏提供）

記者關韶文／台北報導

有感覺將在12/26推出第二張創作專輯《有感覺的秘密基地》，有別於上張專輯的抒情，這次有感覺變得明亮活潑，而換了新髮型的他們，更曾被校園學生誤認成明星臉，以為是曾沛慈、李佳薇。

封面設計以紅色為全背景、更用有感覺的特寫照當封面，讓她們一看到都尖叫聲：「好有當明星的感覺！」而繼上回有粉絲誤把肥肥（蔡婉怡）錯認為曾沛慈，也有粉絲紛紛表示安安（陳怡安）跟李佳薇有「姐妹臉」，肥肥和安安異口同聲表示：「被說有明星臉，是我們太榮幸了，也希望繼續努力，唱得跟她們一樣好，被廣大的歌迷喜愛！」

▲▼有感覺。（圖／寬宏提供）

▲▼有感覺發行第二張專輯。（圖／寬宏提供）

▲▼有感覺。（圖／寬宏提供）

兩人清新的學生氣質，在校園雖受歡迎，但始終給人清湯掛麵的fu，寬宏音樂為了讓肥肥、安安更受歡迎，不但以輕快的《虛擬世界》打頭陣，更將兩人的特寫照片放在新專輯封面上，讓有感覺徹頭徹尾「改頭換面」，也藉此讓她們走出舒適圈，攜手打拼，走出屬於自己的天后之路。

有趣的是，明星臉這件事已延燒一陣子，之前有感覺跑校園，就有粉絲對著肥肥大喊：「曾沛慈我愛你！」當時肥肥以為沛慈出現，不以為意，沒想到該粉絲見她沒反應，又重覆叫了好幾次，肥肥才確定對方在叫自己，還低頭望望自己的腳心裡想著：「羨慕沛慈腿好長喔！」還自嘲是「哈比人」版的曾沛慈，直到今年暑假工作巧遇野生曾沛慈，兩人合照後，連沛慈都說有像，肥肥在臉書還曾po合照：「在路上遇到親姐姐」，引起轟動！

此外，有感覺也包辦音樂劇《千面惡女》所有歌曲創作，當時安安和女主角李佳薇就有莫名的吸引力，這中間也曾有工作人員把她倆認錯，還說簡直是「雙胞胎」，可見相似度超大。有感覺不介意被認為是「曾沛慈和李佳薇」組團，只希望唱出更多更好的作品讓粉絲喜歡，在歌壇發光發熱。

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有感覺, 曾沛慈, 李佳薇

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