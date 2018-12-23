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藍心湄《女人我最大》奪新加坡星和「最佳主持人獎」

記者許逸群／台北報導

女星藍心湄主持的《女人我最大》從2012年起授權給新加坡星和視界有線電視，在海外也獲得廣大回響。藍心湄今年再度獲得新加坡觀眾的肯定，獲選2018年度大獎「星和璀璨星光夜」的「最佳主持人獎」。她謙虛地表示，自己能夠一邊做喜歡的工作，並同時幫女性朋友解決各種問題，是一份難得的榮幸。

▲藍心湄。（圖／TVBS提供）

▲藍心湄紅毯服裝相當前衛。（圖／TVBS提供）

四季如夏的新加坡氣溫很高，但藍心湄穿上法國帶回的黑色羽絨外套，搭配駝色及膝長靴走上星光大道，不改大膽前衛的作風。被問及為何穿著羽絨外套走上紅毯，她幽默地說：「呼應今天是華人的冬至，我就穿著巧克力湯圓裝！」她接著補充「是為了透氣啦」！

▲藍心湄。（圖／TVBS提供）

▲藍心湄奪下「最佳主持人獎」。（圖／TVBS提供）

頒獎典禮上，當主持人聶雲唱名藍心湄時，現場響起如雷的掌聲。藍心湄於領獎時，已換上典雅黑色深V半透明套裝，搭配黑色高跟鞋，接獲獎座後感性地說，《女大》這個節目在台灣已邁向第17年，感謝所有觀眾朋友的支持，和所有達人老師的分享。

藍心湄感性表示：「很佩服許多人不顧形象地上節目告訴大家自己的困擾，我在做一件我很喜歡的工作，但卻可以幫助大家解決困擾、少花冤枉錢，這是我最大的財富。」幽默謙虛的得獎感言，也讓所有觀眾再次見識到時尚女王的風範。

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