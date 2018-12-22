KBS紅毯／崔敏煥甜吻老婆金律喜　高志溶蹲下幫昇材綁鞋帶

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大電視台之一的KBS電視台，22日舉辦「KBS藝能大賞」，包括劉在錫、雪炫、車太鉉等大明星都到場。南韓樂團FTISLAND的鼓手崔敏煥今年是第一次參加，他帶著老婆金律喜（女團LABOUM前成員）走紅毯，當場親吻女方臉龐，成為紅毯最閃一幕。

▲崔敏煥、金律喜首次參加「KBS藝能大賞」，夫妻倆一起走紅毯。（圖／翻攝自VLIVE）

崔敏煥與金律喜1月登記結婚，5月生下一子。兩人婚後生活幸福，老婆還為兒子「讚兒」（짱이）開設專屬Instagram帳號，育兒影片受到網友喜愛，夫妻倆因此受邀出演親子實境《做家務的男人們》。兩人的私生活也首度在螢幕前公開，曝光夫妻相處之道。同樣是偶像身份的兩人也因為節目關係，第一次參加「藝能大賞」。

▲崔敏煥鏡頭前親吻金律喜。（圖／翻攝自VLIVE）

紅毯上另一幕吸睛畫面，就是《超人回來了》高志溶、高昇材父子，4歲的昇材穿起西裝頗有小大人氣勢，卻也發生皮鞋的鞋帶脫落的小插曲。只見高志溶就在中媒體前蹲下，為兒子綁好鞋帶，溫馨畫面令觀眾都露出笑容。

▲「KBS藝能大賞」紅毯，高志溶蹲下為兒子高昇材綁鞋帶。（圖／翻攝自VLIVE）

▲「KBS藝能大賞」紅毯，高志溶蹲下為兒子高昇材綁鞋帶。（圖／翻攝自VLIVE）

另一組《超人回來了》班底，李東國帶著五名兒女李在詩、李在雅、李雪雅、李秀雅、李時安（大發）一同現身，陣仗相當驚人。而本屆大賞後補為：申東燁、李英子、劉在錫、金俊浩、李東國。

▲「KBS藝能大賞」李東國帶著五名兒女李在詩、李在雅、李雪雅、李秀雅、李時安一同現身。（圖／翻攝自VLIVE）