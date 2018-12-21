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薛子騛跌倒坐斷脛骨尾椎歪掉　「坐著就像觸電般」

記者林彥君／台北報導

薛子騛（舊藝名：薛志正）日前上年代《聚焦2.0》，他去年騎車意外摔傷，造成銷骨及三根肋骨斷裂，他說：「這台近200公斤的越野重機，加上當時破百體重，讓我直直摔進土堆裏。」受傷後他淡出演藝圏，投資當「雞排店大王」，現已有20間加盟店，他為此舉辦慶功宴，沒想到因腳滑坐斷自己的右腿脛骨。

▲薛子騛（左）教導主持人高文音騎重機。（圖／年代提供）

▲薛子騛（左）教導主持人高文音騎重機。（圖／年代提供）

等到他的右腳康復，左腳也開始疼痛，隨即尋找大醫院協助，透過核磁共振，才知道他這一滑倒，連帶把他的尾椎也滑歪掉，造成他第1、2、3節脊椎沾黏及第4、5節的椎間盤突出，導致下半身容易發麻，每換一個姿勢維持不到5分鐘，就有抽筋的感覺，薛子騛形容發病時「坐著就像觸電般」，尤其開車時，只要遇上一個窟窿，簡直要他的命。
 
來賓許嘉麟醫師表示，當小腿肚已有電麻、抽筋的現象，可能是你的第4、5節的椎間盤去壓到椎間神經，若症狀緩解，可予以復健輔助治療，但若越發嚴重，例如有走路跌倒、無力感，甚至連大、小便都失禁，就得透過手術協助治療。
 
縱然薛子騛曾經摔傷，但他仍熱愛騎越野重機也難得透露自己在14歲時，就加入已故特技演員「小黑」柯受良的台北機車隊，輾轉踏入演藝圈拍戲、做替身等，當時恰好他的身高和鄧麗君一樣都是158公分，因此成為了她的騎車替身演員，而製作單位也特別找出當年他為鄧麗君做替身騎著越野車的照片，讓他驚喜萬分說：「好珍貴！」

夜店妹魔鬼身材和臉孔　「希望男伴酒醒後撐得住」

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