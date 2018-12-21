山豬「超想贏」猛巴額頭　杜力被打變臉回擊他秒飆淚

記者林彥君／台北報導

藝人夢多、杜力、山豬、楊晨熙及徐凱希日前上台視《綜藝3國智》本週邀請，本週以「人氣動畫」為主題設計關卡，關主黃豪平扮成白雪公主，他指著身高普遍嬌小的納豆、張立東、山豬、楊晨熙及徐凱希笑說：「今天我身邊還有好多小矮人呢，好像用縮小燈照過的感覺。」

▲山豬和杜力。（圖／台視提供）

日本籍的夢多和杜力高頭大馬的身形，讓納豆不禁想到缺席的兩位主持人：「今天風田和小哈沒來，你們就找了夢多和杜力來頂替。」張立東則是趁勢往自己臉上貼金：「這樣下次我沒來豈不是要找趙又廷來代班！」話一說完再場所有人都忍不住翻了白眼。

節目遊戲「尖叫旅社」要兩兩一組，互相拍打對方額頭的分貝數要超過210分貝，和杜力同隊的山豬為了達標出手猛烈讓杜力當場痛得哀嚎，只好重新來過，就這樣前前後後被山豬連續打了三次，杜力瞪大眼睛直問隊友：「你真的有這麼想贏？」

▲山豬和杜力。（圖／台視提供）

好不容易換到杜力上場，立刻火力全開毫不留情的一巴掌打在山豬臉上，讓山豬直接痛得倒在地上，連眼淚都不爭氣得直接飆出來，看到如此震撼的場面大家馬上又起了玩心，當場打賭分貝數最小的必須被杜力「試掌」當做懲罰，最後是夢多要接受懲罰，張立東在旁挑撥說：「你們節目人很多，少一個是一個、盡量打。」嚇得夢多頻頻警告杜力下手輕一點：「有畫面就好了，下手不要太重！」