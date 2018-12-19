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《蜘蛛人：新宇宙》 豬豬人萌倒觀眾　有機會當主角！

記者許瑞麟／綜合報導

《蜘蛛人：新宇宙》在北美上映首周末獲得3540萬美元的票房，登上冠軍寶座，這部被譽為影史最棒的蜘蛛人電影，出現了6位來自不同宇宙的蜘蛛人，擦出的火花令人驚喜，當中又以「豬豬人」最受觀眾注目，現在製片更鬆口這可愛的角色未來有機會當主角。

台灣翻譯叫作豬豬人，英文名為Peter Porker、Spider-Ham，可不是胡搞的角色，首次現身於1983年的《Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham》，也出現在電視、遊戲裡，小小身軀打起架來也不容小覷。

《蜘蛛人：新宇宙》豬豬人。（圖／《蜘蛛人：新宇宙》劇照）

▲豬豬人。（圖／《蜘蛛人：新宇宙》劇照）

對於豬豬人會不會有自己的電影，製片Amy Pascal和Avi Arad接受《Vanity Fair》訪問時，便表達了開放態度，「當然！你可以想像得到孩子們多喜歡這角色」、「我們想要小豬」，為該角色配音的約翰莫藍尼（John Mulaney）也樂觀其成。

因為《蜘蛛人：新宇宙》大成功，索尼影業打算繼續推出續集和外傳電影，其中一部為全女蜘蛛人電影，包括Spider-Gwen，Spider-Woman和Silk。《蜘蛛人：新宇宙》融入美漫風格，不只是超級英雄，更刻劃出角色深度，貼近人心，已經獲得獎季多項大獎。

▲▼《蜘蛛人：新宇宙》6位英雄首度同框。（圖／索尼影業提供）

▲《蜘蛛人：新宇宙》。（圖／《蜘蛛人：新宇宙》劇照）

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蜘蛛人：新宇宙, Spider-Man: Into the Spider-Verse, 豬豬人

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