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小鐘拉筋臉皺一團　被笑筋骨太硬表情秒變得意

記者林彥君／台北報導
《綜藝新時代》繼超瘋狂的追火車與火車賽跑之後，這次要進階挑戰更狂更刺激的「追飛機」，在節目賽制下藝人們必須跑贏「飛機」才能猜題，讓浩角翔起和小鐘直呼：「怎麼可能跑的贏飛機啦！」果不其然眾藝人輸的慘慘慘，節目只好派出上次跑贏火車的「宜蘭最速男」余思達來挑戰「開飛機」。

▲小鐘。（圖／民視提供）

▲小鐘。（圖／民視提供）

原以為能體驗開飛機翱翔天際快感的浩子及Una，沒想到一上飛機教練便做出一連串的飛天翻轉拉升等特技，讓二人尖叫失聲嚇破贍，尖叫聲大到連地面上的阿翔直說：「叫的太淒厲了！」

 緊接著到台中東山高中挑戰韻律體操冠軍隊伍，一開始的拉筋舒展就讓藝人們吃足苦頭，哀聲連連，小鐘輸人不輸陣，體驗橋形和凹角拉筋，讓旁人直呼：「鐘哥，你的筋也太硬了。」沒想到聽到這句小鐘竟得意了起來，說男人被說硬算是一種誇獎，而另外一隊的浩子卻是得意不起來，在拋接彩球的過程中又再次擊中「小浩浩」，讓大家笑到歪腰直說小浩浩在綜藝新時代真的多災多難。

▲小鐘。（圖／民視提供）

▲小鐘。（圖／民視提供）

在挑戰排球隊時，製作單位擺了人型模特兒讓排球隊員殺球，測試排球殺球的威力，沒想到殺球威力過於強大，一球就把人型模特兒打爆，打的模特兒肢離破碎，浩翔覺得要人體接球才能顯現出真實感覺，大夥拱小鐘上場接，只見一顆又快又狠的殺球直接打在小鐘肚子上，痛的小鐘是在地上翻滾，眾藝人居然還顧著笑，沒人去關心小鐘，現場爆笑連連。

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