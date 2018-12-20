她帶demo直奔五月天工作室！　阿信幫編曲唱和聲超有義氣

記者盧薇淩／台北報導

天后林憶蓮將於21日推出專輯《０》，主打歌《沙文》由吳青峰作詞，編曲與和聲邀請到首度在專輯中合作的五月天阿信參與，林憶蓮特別帶了製作到一半的demo，從香港飛到台北五月天的錄音室，共同討論編曲，阿信表示：「這首歌非常有意義，一般男、女對唱大都是唱情歌，這首唱的是愛的反面。」

歌曲描述壓迫弱勢的議題，言語的、網路的暴力，霸凌等，阿信更表示：「青峰創作像詩一樣的詞，描述這樣的現象，這首歌值得大家深思！」

▲林憶蓮新歌找阿信幫忙編曲及合聲 。（圖／天地合提供）

《沙文》集結多位優秀的男性音樂人，從男性角度進入權力、性別的議題，有憤怒、吶喊，也有壓迫與侵害。林憶蓮一直以來相當關注這類議題，重視女性長久以來遭遇的壓抑與不公，在過去Project WAO（女生團結音樂節元年）與多次性別平權的活動中持續發聲，這次在「沙文」這首歌，更能聽見她的理念與關注。

五月天阿信除了編曲與和聲，也參與MV拍攝，上回他邀她在專輯《女也Herstory》詮釋《盛夏光年》，他很開心2人再度合作。這次《沙文》由恭碩良創作、吳青峰作詞，林憶蓮表示吳青峰是非常幫忙的朋友，跟阿信一樣願意拔刀相助，吳青峰則表示，「當初Sandy告訴我，她想描述一種女性在世界上有很多被壓抑的狀況，我的直覺就冒出了『沙文』兩個字。其實很多角落裡，不只是女性，很多族群都被不合理的對待，雖然有時候女性甚至被看待成配件，如一朵西裝上的胸花，但我想描述的是這其中有無可取代的力量，胸花能比西裝，甚至西裝的主人更有生根綻放的勇氣與能力。」

▲▼林憶蓮《沙文》由青峰填詞。（圖／天地合提供）