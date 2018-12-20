《窒息》骨肉噴濺「凌遲2小時」　影評奔逃嚇吐：天殺的X小！

記者林映妤／台北報導

被譽為影史十大恐怖片的《坐立不安》（Suspiria）推出翻拍版，新版《窒息》（Suspiria）由《以你的名字呼喚我》奧斯卡提名導演盧卡格達戈尼洛執導，集結「格雷女」達珂塔強生、「超殺女」克蘿伊摩蕾茲，還有「古一大師」蒂妲史雲頓等3大巨星化身腥紅芭蕾舞者，講述古老舞蹈學院最不為人知黑暗的篇章！

《坐立不安》由義大利恐怖大師達利歐阿基多執導，1977年上映時，技驚四座獲得爆炸性好口碑，40年來多位電影大師皆深受此片啟發，連如今的「好萊塢鬼王」溫子仁都是受到該片啟蒙！

▲▼《窒息》達珂塔強生、蒂妲史雲頓。（圖／傳影互動提供）

《窒息》於威尼斯影展首映時一票難求，空前盛況一度造成場外暴動，現場播映過程更是哀嚎不斷，就連大導昆丁塔倫提諾看完也大哭狂讚：「非常興奮！眼睛完全離不開銀幕！」

電影日前在國外上映前也邀請網友搶先看電影部分片段，只見女舞者在鏡子前被不知名力量拉扯，骨肉肢解、分離噴濺的畫面，當場「嚇爛」網友，忍不住哭喊狂罵三字經：「你他媽到底什麼時候才會停止！」、「X！放過我吧！」光淒厲音效就讓人渾身起雞皮疙瘩、永生難忘，一致同意「能比本片最後5分鐘更恐怖的，只有前面90分鐘！」

先前威尼斯媒體試片時，《窒息》嚇吐一堆剛用完午餐的影評，紛紛在推特上崩潰推文：「天殺的三小！」導演將優雅芭蕾舞蹈和靈異虐殺完美連結，透過超乎想像的狂舞情節讓觀眾如坐針氈，像受到2小時不間斷的凌遲，毫不客氣地把觀眾向進黑暗地獄，挑戰所有人的身心極限。《窒息》2019年1月11日上映。

▲《窒息》揭開芭蕾舞蹈名校毛骨悚然的黑暗歷史。（圖／傳影互動提供）

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