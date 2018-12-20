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吳奇隆認了當爸！　「期待家庭的新成員」

記者傅家妤／綜合報導

藝人吳奇隆被爆出即將當爸，老婆劉詩詩已經懷孕5個多月了，小倆口被網友目擊現身台北街頭，他背著後背包、小心翼翼地陪伴著老婆。吳奇隆20日也親自發文證實，「懷著激動喜悅的心情期待家庭的新成員！」

▲▼吳奇隆宣布減少拍戲，「我要多陪家人。」（圖／CFP）

▲吳奇隆認了即將當爸爸。（圖／CFP）

吳奇隆與劉詩詩日前被網友目擊現身美麗華百貨附近，當時劉詩詩身著寬鬆衣物，孕肚並沒有很明顯，目擊網友並沒有看出她已經懷孕，只是老公吳奇隆當時小心翼翼地緊跟在後，她要上車時也趕快上前攙扶，明顯對她的一舉一動都非常小心，就在20日小倆口就被爆出即將升格當爸媽。

稍早，吳奇隆也在微博上發文證實此事，稱家裡即將迎來新成員，也謝謝大家的關心，文末還不忘標註太太，隨後劉詩詩也在轉發了老公發文，寫下「期待」2字並附上三個愛心符號 。雖然兩人並未特別多說什麼，但粉絲依舊為夫妻倆感到開心不已，紛紛在底下吩咐吳奇隆要好好照顧老婆，也有不少網友送上祝福：「終於盼到小霹靂了」、「恭喜啊，等了這麼久，終於等到了。」其實稍早吳媽媽就透露，劉詩詩肚裡懷的是男孩，預產期是明年5月，而小倆口目前定居在吳奇隆先前買下的新莊豪宅。

▲吳奇隆證實劉詩詩懷孕。（圖／翻攝自微博／吳奇隆）

▲吳奇隆證實劉詩詩懷孕。（圖／翻攝自微博／吳奇隆）

▲▼劉詩詩轉發。（圖／翻攝自微博／劉詩詩）

▲劉詩詩發文。（圖／翻攝自微博／劉詩詩）

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